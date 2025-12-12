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ΟΗΕ: Νέος Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες ο Ιρακινός πρώην πρόεδρος, Μπαρχάμ Σαλίχ
Ειδήσεις
13:44 - 12 Δεκ 2025

ΟΗΕ: Νέος Ύπατος Αρμοστής για τους Πρόσφυγες ο Ιρακινός πρώην πρόεδρος, Μπαρχάμ Σαλίχ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρώην πρόεδρος του Ιράκ, Μπαρχάμ Σαλίχ, έχει επιλεγεί να αναλάβει τη θέση του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών, όπως αναφέρεται σε σχετική επιστολή.

Η επιστολή, υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με ημερομηνία χθες, αναφέρει ότι ο Σαλίχ διορίζεται για πενταετή θητεία, η οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο διορισμός θεωρείται προσωρινός, καθώς απαιτεί την επικύρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας, σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο Μπαρχάμ Σαλίχ θα αντικαταστήσει τον Ιταλό Φιλίπο Γκράντι, βετεράνο αξιωματούχο του ΟΗΕ, ο οποίος κατέχει τη θέση από το 2016.

Ο Σαλίχ, μηχανικός κατά επάγγελμα με σπουδές στη Βρετανία, κατάγεται από την περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν. Στη νέα του θέση θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές προκλήσεις, καθώς οι εκτοπισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν φτάσει σε σχεδόν διπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με την αρχή της θητείας του Γκράντι.

Παράλληλα, ο Οργανισμός έχει υποστεί μείωση στη χρηματοδότησή του φέτος, καθώς σημαντικοί δωρητές όπως οι ΗΠΑ έχουν περικόψει τα κονδύλια τους, ενώ άλλοι δυτικοί χορηγοί έχουν ανακατευθύνει την υποστήριξή τους σε τομείς άμυνας.

Για τη θέση του Ύπατου Αρμοστή υπήρχαν περίπου 12 υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, ένα στέλεχος της IKEA, ένας γιατρός επειγόντων περιστατικών και μια τηλεοπτική προσωπικότητα. Περισσότεροι από τους μισούς υποψηφίους προέρχονταν από την Ευρώπη, ακολουθώντας την παράδοση του οργανισμού που εδρεύει στη Γενεύη, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής συνήθως προέρχεται από τις κύριες δωρήτριες χώρες.

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