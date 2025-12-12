ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν να λήξουν τις εχθροπραξίες
Ειδήσεις
22:45 - 12 Δεκ 2025

Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν να λήξουν τις εχθροπραξίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να σταματήσουν τις συνοριακές συγκρούσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον Ταϊλανδό πρωθυπουργό Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ σχετικά με την αναζωπύρωση της μακροχρόνιας σύγκρουσής τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός από το βράδυ (12/12) και να επιστρέψουν στη συμφωνία ειρήνης που είχαν υπογράψει μαζί του, με τη διαμεσολάβηση και του Μαλαισιανού πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραήμ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τσαρνβιρακούλ -ο οποίος πρόσφατα διέλυσε το κοινοβούλιο- είχε καλέσει δημόσια την Καμπότζη να σεβαστεί μια νέα κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ του εξέφρασε την επιθυμία του για εκεχειρία και εκείνος απάντησε πως θα πρέπει να υπάρξει σαφής ανακοίνωση ότι η Καμπότζη συμμορφώνεται.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν αιματηρές διασυνοριακές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι και να εκτοπιστούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Οι μάχες συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, ξεπερνώντας τη διάρκεια των αντίστοιχων επεισοδίων του Ιουλίου, όταν είχαν σκοτωθεί 43 άτομα και περίπου 300.000 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη, που εδώ και χρόνια διαφωνούν για εδαφικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων τους από την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας, είχαν υπογράψει στις 26 Οκτωβρίου μια συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Ταϊλάνδη ανέστειλε αργότερα τη συμφωνία εξαιτίας μιας έκρηξης νάρκης που τραυμάτισε αρκετούς στρατιώτες της.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το περιστατικό αυτό επρόκειτο για «ατύχημα» και τόνισε ότι οι δύο χώρες είναι πλέον πρόθυμες να επαναφέρουν την ειρήνη και να συνεχίσουν τις εμπορικές σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρωτοφανές περιστατικό στο Κορωπί: Επίθεση με σφυρί σε σχολικό λεωφορείο
Ειδήσεις

Πρωτοφανές περιστατικό στο Κορωπί: Επίθεση με σφυρί σε σχολικό λεωφορείο

Πιερρακάκης για προεδρία Eurogroup: Η τιμή ανήκει στους Έλληνες που άντεξαν
Οικονομία

Πιερρακάκης για προεδρία Eurogroup: Η τιμή ανήκει στους Έλληνες που άντεξαν

Βρυξέλλες: «Πάγος» επ&#039; αόριστον στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί η Ουκρανία το 2026–27
Ειδήσεις

Βρυξέλλες: «Πάγος» επ' αόριστον στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί η Ουκρανία το 2026–27

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο
Ειδήσεις

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πρωτοφανής «βουτιά» του Brent κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, κοντά στα $76

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ
Ειδήσεις

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

Δέκα έργα €15 εκατ. για τη λειψυδρία σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ