Τραμπ: Ταϊλάνδη και Καμπότζη συμφώνησαν να λήξουν τις εχθροπραξίες

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη συμφώνησαν να σταματήσουν τις συνοριακές συγκρούσεις, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες των δύο χωρών.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social, είχε μια «πολύ καλή» συνομιλία με τον Ταϊλανδό πρωθυπουργό Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ και τον πρωθυπουργό της Καμπότζης Χουν Μανέτ σχετικά με την αναζωπύρωση της μακροχρόνιας σύγκρουσής τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός από το βράδυ (12/12) και να επιστρέψουν στη συμφωνία ειρήνης που είχαν υπογράψει μαζί του, με τη διαμεσολάβηση και του Μαλαισιανού πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραήμ.

Λίγο νωρίτερα, ο Τσαρνβιρακούλ -ο οποίος πρόσφατα διέλυσε το κοινοβούλιο- είχε καλέσει δημόσια την Καμπότζη να σεβαστεί μια νέα κατάπαυση του πυρός. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ του εξέφρασε την επιθυμία του για εκεχειρία και εκείνος απάντησε πως θα πρέπει να υπάρξει σαφής ανακοίνωση ότι η Καμπότζη συμμορφώνεται.

Τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν αιματηρές διασυνοριακές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άνθρωποι και να εκτοπιστούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Οι μάχες συνεχίζονται για έκτη συνεχόμενη ημέρα, ξεπερνώντας τη διάρκεια των αντίστοιχων επεισοδίων του Ιουλίου, όταν είχαν σκοτωθεί 43 άτομα και περίπου 300.000 άνθρωποι είχαν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους.

Η Ταϊλάνδη και η Καμπότζη, που εδώ και χρόνια διαφωνούν για εδαφικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων τους από την εποχή της γαλλικής αποικιοκρατίας, είχαν υπογράψει στις 26 Οκτωβρίου μια συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η Ταϊλάνδη ανέστειλε αργότερα τη συμφωνία εξαιτίας μιας έκρηξης νάρκης που τραυμάτισε αρκετούς στρατιώτες της.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το περιστατικό αυτό επρόκειτο για «ατύχημα» και τόνισε ότι οι δύο χώρες είναι πλέον πρόθυμες να επαναφέρουν την ειρήνη και να συνεχίσουν τις εμπορικές σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες.