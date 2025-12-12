Βρυξέλλες: «Πάγος» επ' αόριστον στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηριχθεί η Ουκρανία το 2026–27

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε την Παρασκευή (12/12) να παγώσει επ’ αόριστον τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας που βρίσκονται στην Ευρώπη, αφαιρώντας ένα μεγάλο εμπόδιο στη χρήση των κεφαλαίων αυτών για την υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της κατά της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ θέλει να διατηρήσει τη χρηματοδότηση και τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας, καθώς θεωρεί την εισβολή της Ρωσίας ως απειλή για τη δική της ασφάλεια.

Για να το επιτύχει, τα κράτη-μέλη της ΕΕ σκοπεύουν να αξιοποιήσουν μέρος των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που πάγωσαν μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα, στο οποίο συμφώνησαν οι κυβερνήσεις της ΕΕ την Παρασκευή, είναι το πάγωμα 210 δισεκατομμυρίων ευρώ (246 δισ. δολάρια) σε ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία για όσο χρόνο χρειαστεί, αντί να ψηφίζεται κάθε έξι μήνες η επέκταση της κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων.

Αυτό αφαιρεί τον κίνδυνο τού να αρνηθούν η Ουγγαρία και η Σλοβακία — οι οποίες έχουν καλύτερες σχέσεις με τη Μόσχα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ — να ανανεώσουν την κατάσχεση κάποια στιγμή, αναγκάζοντας την ΕΕ να επιστρέψει τα χρήματα στη Ρωσία.

Σχεδιάζεται νέο δάνεια για την Ουκρανία

Η επ’ αόριστον κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων έχει στόχο να πείσει το Βέλγιο να υποστηρίξει το σχέδιο της ΕΕ για χρήση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων ώστε να χορηγηθεί δάνειο ύψους έως 165 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, προκειμένου να καλύψει τις στρατιωτικές και πολιτικές της ανάγκες για το 2026 και το 2027. Το δάνειο θα επιστραφεί από την Ουκρανία μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις στον Κίεβο για τον πόλεμο, καθιστώντας το δάνειο στην ουσία μια προκαταβολή των μελλοντικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία.

Σημειώνεται ότι ηγέτες της ΕΕ — το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο — πρόκειται να συναντηθούν στις 18 Δεκεμβρίου για να οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες του δανείου για τις αποζημιώσεις και να επιλύσουν τα εναπομείναντα ζητήματα, που περιλαμβάνουν εγγυήσεις από όλες τις κυβερνήσεις της ΕΕ προς το Βέλγιο, ώστε να μην μείνει μόνο του να επωμιστεί το κόστος σε περίπτωση μιας πιθανής αγωγής από τη μεριά της Μόσχας.

Πριν από αυτό, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί το Βερολίνο για συνομιλίες με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή στη συνέχεια και άλλων Ευρωπαίων, ηγετών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση.

Η Γερμανία θεωρεί ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο δάνειο για τις αποζημιώσεις και θα προσφέρει εγγυήσεις ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές.

Η Δανή υπουργός Οικονομικών, Στεφάνι Λόσε, της οποίας η χώρα κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «μερικές ανησυχίες» που χρειάζονται ακόμη διευθέτηση, αλλά «ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον δρόμο για μια απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντόμπροβσκις, δήλωσε ότι συγκροτούνται ισχυρές εγγυήσεις για το Βέλγιο.