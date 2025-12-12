Πρωτοφανές περιστατικό στο Κορωπί: Επίθεση με σφυρί σε σχολικό λεωφορείο

Άγνωστο άτομο που επέβαινε σε μηχανή πέταξε ένα σφυρί στο παράθυρο σχολικού λεωφορείου, μετά από λογομαχία για την προτεραιότητα στον δρόμο.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), όταν το σχολικό, που μετέφερε μαθητές, δέχθηκε επίθεση από τον συνοδηγό της μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ύστερα από έντονη διαφωνία μεταξύ του οδηγού της μηχανής και του οδηγού του λεωφορείου, ο επιβάτης της μοτοσικλέτας εκτόξευσε προς το εν κινήσει όχημα ένα σφυρί.

Το εργαλείο χτύπησε το παρμπρίζ, προκαλώντας φθορές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς. Σημειώνεται ότι στο λεωφορείο βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή τέσσερα ανήλικα παιδιά.

Το σχολικό σταμάτησε αμέσως και άλλο όχημα έσπευσε να παραλάβει τους τρομαγμένους μαθητές, ενώ ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο.

Για το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα και προανάκριση.