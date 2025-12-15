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Κάλας: Η κατάληψη του Ντονμπάς δεν θα είναι το τέλος του «παιχνιδιού» – Κινδυνεύει ολόκληρη η Ουκρανία
Ειδήσεις
10:14 - 15 Δεκ 2025

Κάλας: Η κατάληψη του Ντονμπάς δεν θα είναι το τέλος του «παιχνιδιού» – Κινδυνεύει ολόκληρη η Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η κατάληψη του Ντονμπάς «δεν θα σημάνει το τέλος του “παιχνιδιού” για τον Βλαντίμιρ Πούτιν», προειδοποίησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.  

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το φρούριο θα πέσει και σίγουρα θα προχωρήσουν στην κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας», δήλωσε η Κάλας, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

«Αν η Ουκρανία φύγει, τότε και άλλες περιοχές θα κινδυνεύσουν», τόνισε μάλιστα.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντόνετσκ και Λουχάνσκ, έχει αναδειχθεί σε βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για την ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

Εν τω μεταξύ, εν μέσω του διπλωματικού «πυρετού» αυτήν την εβδομάδα γύρω από το Ουκρανικό, η Κάλας ξεκαθάρισε ότι «δεν θα φύγουμε από τη Σύνοδο της ΕΕ χωρίς αποφάσεις για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας».

Όπως είπε, οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα πρέπει να αφορούν σε πραγματικά στρατεύματα και σε πραγματικές αμυντικές ικανότητες.

Σε σχέση με τη χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας – εν μέσω και της διαφωνίας από μέρους του Βελγίου – η ίδια σημείωσε ότι οι εργασίες για το δάνειο αποζημιώσεων «γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες», αλλά υπάρχουν ακόμη μερικές ημέρες, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ υπογράμμισε επίσης ότι είναι σημαντική η συμμετοχή του Βελγίου.

Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 130 ουκρανικά drones

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν στη διάρκεια της νύκτας 130 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, 15 από τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν, δήμαρχος της Μόσχας, δήλωσε ότι άλλα τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κινούνταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σήμερα (15/12) το πρωί και ότι υπηρεσίες άμεσης δράσης βρίσκονται στο σημείο.

Σημειώνεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στέλνουν κατά διαστήματα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τη ρωσική πρωτεύουσα, τα οποία συχνά δημιουργούν προβλήματα στα αεροδρόμιά της.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους όπως και άλλα αεροδρόμια στη νότια Ρωσία.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης της νότιας περιφέρειας του Ροστόφ, δήλωσε ότι μια γραμμή ηλεκτροδότησης υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα επίθεσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη διάρκεια της νύκτας.

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