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Σφοδρές βροχοπτώσεις επιδεινώνουν τις συνθήκες για τους εκτοπισμένους στη Γάζα
Ειδήσεις
08:02 - 18 Δεκ 2025

Σφοδρές βροχοπτώσεις επιδεινώνουν τις συνθήκες για τους εκτοπισμένους στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Οι έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας επιδείνωσαν περαιτέρω τις ήδη δραματικές συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζόναθαν Κρικς, δήλωσε στο BBC ότι οι καιρικές συνθήκες τη νύχτα ήταν «φρικτές», με τη βροχή να είναι τόσο έντονη ώστε, όπως είπε, είδε νερά ύψους έως και 15 εκατοστών στο έδαφος κοντά στο γραφείο του.

Εξέφρασε έντονη ανησυχία ότι τα παιδιά που ζουν σε σκηνές και πρόχειρα καταλύματα, φορώντας βρεγμένα ρούχα, κινδυνεύουν να υποκύψουν σε υποθερμία και άλλες ασθένειες.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ένα βρέφος πέθανε από υποθερμία και ότι τουλάχιστον 11 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από καταρρεύσεις κτιρίων που προκλήθηκαν από τις σφοδρές καιρικές συνθήκες.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις παραδόσεις σκηνών, κουβερτών και ρουχισμού από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα πριν από εννέα εβδομάδες, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται παραμένει ανεπαρκής.

Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του εκτιμούν ότι σχεδόν 55.000 οικογένειες έχουν μέχρι στιγμής πληγεί από τις βροχοπτώσεις, με τα υπάρχοντά τους και τα καταλύματά τους να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί.

Περισσότερα από 40 προκαθορισμένα καταφύγια έκτακτης ανάγκης πλημμύρισαν σοβαρά μετά τις καταρρακτώδεις βροχές της Δευτέρας και της Τρίτης, αναγκάζοντας πολλούς ανθρώπους να εκτοπιστούν ξανά.

Πολλές σκηνές κινδύνευαν επίσης να παρασυρθούν ή να καταστραφούν από τους ισχυρούς ανέμους που συνόδευαν τη βροχή, καθώς ήταν κατασκευασμένες απλώς από ένα κομμάτι μουσαμά ή πλαστικό φύλλο καρφωμένο πάνω σε εύθραυστες ξύλινες κατασκευές.

Κατάρρευση κτιρίων

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι ένα αγόρι δύο εβδομάδων, με το όνομα Μοχάμεντ Αμπού αλ-Χάιρ, πέθανε από υποθερμία τη Δευτέρα, δύο ημέρες αφότου είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο και τοποθετηθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρόσθεσε ότι άλλοι 11 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους από καταρρεύσεις κτιρίων που είχαν υποστεί ζημιές από τον πόλεμο.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, ο Μαχμούντ Μπασάλ, ανέφερε υψηλότερο αριθμό θυμάτων. Σε βίντεο δήλωσε ότι συνολικά 17 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχουν πεθάνει λόγω καταρρεύσεων κτιρίων και του ψύχους.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δήλωσε ότι η κατάρρευση κτιρίων που είχαν ήδη υποστεί ζημιές λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι «βαθιά ανησυχητική».

Τόνισε την ανάγκη για «αυξημένη και διαρκή ανθρωπιστική βοήθεια ώστε να καλυφθούν επείγουσες και μακροπρόθεσμες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων της τροφής, της στέγασης και του εξοπλισμού για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών».

Ο COGAT, ο ισραηλινός στρατιωτικός φορέας που ελέγχει τα συνοριακά περάσματα της Γάζας, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί σκόπιμων περιορισμών στη βοήθεια ως «ασύμβατους με τα γεγονότα επί του πεδίου και τον συνεχιζόμενο καθημερινό συντονισμό».

Αναφέρει ότι καθημερινά εισέρχονται στη Γάζα 600 έως 800 φορτηγά με ανθρωπιστικές προμήθειες και ότι σχεδόν 310.000 σκηνές και μουσαμάδες έχουν παραδοθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, μαζί με περισσότερα από 1.800 φορτία φορτηγών με ζεστές κουβέρτες και ρούχα.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι, κατά την ίδια περίοδο, έχουν παραληφθεί από τα περάσματα συνολικά 67.800 σκηνές, 372.500 μουσαμάδες και 318.100 είδη κλινοστρωμνής.

Η δεύτερη φάση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς περιλαμβάνει σχέδια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, καθώς και για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι η δεύτερη φάση πλησιάζει, με μοναδική εκκρεμότητα την επιστροφή της σορού ενός νεκρού Ισραηλινού ομήρου που παραμένει στη Γάζα από τη Χαμάς στο πλαίσιο της πρώτης φάσης.

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