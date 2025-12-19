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ΗΠΑ: Άμεση έναρξη δημοσιοποίησης όλων των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν
Ειδήσεις
19:11 - 19 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Άμεση έναρξη δημοσιοποίησης όλων των αρχείων της υπόθεσης Επστάιν

Reporter.gr Newsroom
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«Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» που αφορούν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρ Επστάιν ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει σήμερα Παρασκευή (19/12) η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ άλλα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες εβδομάδες, έκανε γνωστό ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σήμερα λήγει η διορία που προβλέπει ο νόμος για τη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που έχει η κυβέρνηση Τραμπ στην κατοχή της για την υπόθεση αυτή, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ, έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Έπστάιν.

«Αναμένω ότι θα δημοσιοποιήσουμε σήμερα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα» είπε στο κανάλι Fox News ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, διευκρινίζοντας ότι «θα έχουν ποικίλες μορφές». Άφησε όμως να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται για το σύνολο των στοιχείων, αφού «εκατοντάδες χιλιάδες άλλα» θα δοθούν στη δημοσιότητα «τις επόμενες εβδομάδες».

Ο Μπλανς δικαιολόγησε την καθυστέρηση εξηγώντας ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι «κάθε θύμα θα προστατευθεί πλήρως».

Οι παρατηρητές αναμένουν ότι τα έγγραφα θα είναι εν μέρει λογοκριμένα αφού το υπουργείο έχει το ελεύθερο να μην δημοσιοποιήσει ονόματα ή ευαίσθητες πληροφορίες. «Εξετάζουμε κάθε έγγραφο που θα δώσουμε στη δημοσιότητα, φροντίζοντας ότι κάθε θύμα –το όνομα, η ταυτότητά του, η ιστορία του– θα προστατευθεί πλήρως (…) Μέχρι σήμερα, δεν προβλέπεται η άσκηση καμίας νέας δίωξης, όμως η έρευνα συνεχίζεται» τόνισε ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζέφρι Έπστιν βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο κελί του στη Νέα Υόρκη στις 10 Αυγούστου 2019, πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα. Ο θάνατός του πυροδότησε αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες δολοφονήθηκε για να μην αποκαλυφθεί ένα σκάνδαλο που θα έπληττε προσωπικότητες υψηλού κύρους.

Ο Τραμπ υποσχέθηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία του το 2024 ότι θα προχωρούσε σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση. Στη συνέχεια όμως και επί πολλούς μήνες, προέτρεπε τους υποστηρικτές του να «γυρίσουν σελίδα» και χαρακτήριζε την υπόθεση «φάρσα» των Δημοκρατικών. Αφού αντιτάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναγκάστηκε τον Νοέμβριο να επικυρώσει τον νόμο που υποχρεώνει την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει το σύνολο των εγγράφων της υπόθεσης.

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