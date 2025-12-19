Με Κικίλια και Γκιλφόιλ η συμφωνία ONEX–MEGATUGS για νέα ρυμουλκά στην Ελευσίνα

Συμφωνία για την κατασκευή δύο νέων σύγχρονων ρυμουλκών υπέγραψαν η ONEX Shipyards & Technologies Group και η MEGATUGS Salvage & Towage, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση της ναυπήγησης πλοίων στην Ελλάδα, μετά από δεκαετίες απουσίας από τον συγκεκριμένο τομέα. Τα δύο ρυμουλκά θα ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, με πρόβλεψη δικαιώματος προαίρεσης για ακόμη δύο σκάφη.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ONEX στην Ελευσίνα, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και της Πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Ann Guilfoyle, γεγονός που προσέδωσε σαφή πολιτική, βιομηχανική και γεωπολιτική διάσταση στη συμφωνία. Παρόντες ήταν επίσης στελέχη των δύο εταιρειών, εκπρόσωποι του ναυπηγικού κλάδου και εργαζόμενοι των ναυπηγείων.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX και Πρόεδρος της Ένωσης Ναυπηγείων Ελλάδος, Πάνος Ξενοκώστας, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MEGATUGS και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Παύλος Ξηραδάκης. Πρόκειται για την πρώτη σύμβαση νέας ναυπήγησης ρυμουλκών με Έλληνες πελάτες που υλοποιείται σε ελληνικά ναυπηγεία εδώ και δεκαετίες.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η ασφάλεια στα λιμάνια και στη θάλασσα αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι τα ρυμουλκά αποτελούν κρίσιμα πλοία υποστήριξης για τη λειτουργία των λιμένων. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη επένδυση είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης.

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Ann Guilfoyle χαρακτήρισε τη συμφωνία ως έμπρακτη απόδειξη της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον ελληνικό ναυπηγικό κλάδο. Υπογράμμισε ότι η αμερικανική χρηματοδότηση στηρίζει έργα με μετρήσιμα αποτελέσματα, αναφερόμενη στον ρόλο της Αμερικανικής Διεθνούς Χρηματοδοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης (DFC) στην αναγέννηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ο Πάνος Ξενοκώστας σημείωσε ότι η συμφωνία αποτελεί ορόσημο για τα ναυπηγεία του Ομίλου ONEX, επισημαίνοντας ότι η Ελευσίνα και η Σύρος βρίσκονται πλέον σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Τόνισε ότι η νέα ναυπήγηση, και όχι μόνο η επισκευαστική δραστηριότητα, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη βιωσιμότητα της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων και της θεσμικής και χρηματοδοτικής στήριξης που εξασφαλίστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Παύλος Ξηραδάκης ανέφερε ότι η επιλογή των ναυπηγείων ONEX δεν ήταν συμβολική αλλά επιχειρησιακή, καθώς βασίστηκε στις δυνατότητες, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Όπως σημείωσε, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική ανανέωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του στόλου της MEGATUGS, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας.

Σε τεχνικό επίπεδο, τα νέα ρυμουλκά εντάσσονται στην κατηγορία ASD Escort / Terminal Tug και έχουν σχεδιαστεί για απαιτητικές αποστολές συνοδείας μεγάλων πλοίων, ελιγμών σε λιμένες και υποστήριξης ενεργειακών εγκαταστάσεων. Διαθέτουν αυξημένη ελκτική ικανότητα, δυνατότητες πυρόσβεσης και αντιρρύπανσης, καθώς και πιστοποιήσεις που επιτρέπουν τη λειτουργία τους σε τερματικούς σταθμούς LNG και LPG, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες λιμενικής και ενεργειακής ασφάλειας.

Η συμφωνία ONEX–MEGATUGS εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο επανατοποθέτησης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας σε ρόλο παραγωγού και όχι μόνο επισκευαστή, σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια λιμένων, η ενέργεια και η ναυτιλία αποκτούν αυξημένη στρατηγική σημασία.