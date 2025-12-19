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Intralot: Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τη μετονομασία σε Bally’s Intralot
Επιχειρήσεις
18:36 - 19 Δεκ 2025

Intralot: Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα τη μετονομασία σε Bally’s Intralot

Reporter.gr Newsroom
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Η INTRALOT ανακοίνωσε την Παρασκευή (19/12), σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 19.12.2025 παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 95 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.374.648.182 κοινές ονομαστικές μετοχές, επί συνόλου 1.867.802.694 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 73,597% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε η αλλαγή επωνυμίας σε “Bally’s Intralot Α.Ε.” και του διακριτικού τίτλου σε “Bally’s Intralot” και ως εκ τούτου η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Σχέδιο της τροποποίησης του Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.374.648.182 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,597% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.374.648.182 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 1.374.648.182 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

2. Μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε η μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου καθώς και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. Σχέδιο των τροποποιήσεων του Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.374.648.182 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,597% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.374.648.182 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 1.374.648.182 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας. Σχέδιο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.intralot.com. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.374.648.182 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,597% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.374.648.182 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 1.374.648.182 (100,00%), Κατά 0, Λευκά/Αποχή 0.

4. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) ή/και διακράτησής τους για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την κατά τα λοιπά υλοποίηση της αποφάσεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την χρονική περίοδο των επομένων 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από σήμερα 19.12.2025 και μέχρι τις 19.12.2027, με κατώτατη τιμή Ευρώ 0,80 και ανώτατη Ευρώ 1,5 με δυνατότητα διανομής των μετοχών που αποκτώνται στο προσωπικό της Εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτήν (σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4308/2014) ή/και διακράτησής τους για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας, και δίνεται η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 1.374.648.182 Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι: 73,597% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 1.374.648.182 Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ 1.374.647.388 (99,9999%), Κατά 794 (0,0001%), Λευκά/Αποχή 0.

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