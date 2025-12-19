Κλειστοί δρόμοι και ανοιχτό πολιτικό μέτωπο: Οι αγρότες πιέζουν, η κυβέρνηση επιμένει

Σε παρατεταμένο κλοιό κινητοποιήσεων βρίσκεται η χώρα, με αγρότες και κτηνοτρόφους να κλιμακώνουν τις δράσεις τους, στήνοντας μπλόκα και προχωρώντας σε αποκλεισμούς κομβικών οδικών αξόνων. Οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν σημαντικά την κυκλοφορία, ενώ την ίδια στιγμή τροφοδοτούν έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ένα ζήτημα που εξελίσσεται σε κεντρικό σημείο τριβής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Μαλγάρια, Προμαχώνας και σύνορα στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται τα διόδια των Μαλγάρων, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό έως και την Τρίτη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό ήδη από την 1η Δεκεμβρίου. Από το μεσημέρι έκλεισε και το δεύτερο ρεύμα, με τους αγρότες, ωστόσο, να δηλώνουν ότι θα ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα, οι αποκλεισμοί συνεχίζονται για τις νταλίκες, με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τις οκτώ ώρες. Η διέλευση για ΙΧ και λεωφορεία παραμένει ανοιχτή, ενώ στο Τελωνείο των Κήπων η κίνηση προς Τουρκία και Βουλγαρία διεξάγεται κανονικά.

Συμβολικές δράσεις και τοπικά μπλόκα

Παράλληλα με τους κεντρικούς αποκλεισμούς, οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικές δράσεις σε πολλές περιοχές. Στον κόμβο της Κουλούρας έχει προγραμματιστεί ωριαίος αποκλεισμός με διανομή βαζών κομπόστας ροδάκινου, ως μήνυμα διαμαρτυρίας. Στο μπλόκο του Νησελίου Ημαθίας, το ρεύμα της Εγνατίας προς Βέροια παραμένει κλειστό επ’ αόριστον, με διέλευση μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ενεργά παραμένουν τα μπλόκα στο Γυψοχώρι Πέλλας, στη Βεγορίτιδα και στο Καϊμακτσαλάν, ενώ αγρότες από Σκύδρα, Αριδαία και Έδεσσα σχεδιάζουν κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας με δίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στην Πιερία, αγρότες από το Αιγίνιο και τον Δήμο Δίου–Ολύμπου πραγματοποιούν καθημερινές παρεμβάσεις σε παλαιές εθνικές οδούς και κόμβους.

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Μπλόκα σε Καβάλα, Δράμα και Σέρρες

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στη Χρυσούπολη και στον κόμβο Μουσθένης στην Εγνατία Οδό, ενώ έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ στις 22 Δεκεμβρίου. Ο κόμβος Κερδυλλίων παραμένει κλειστός επ’ αόριστον, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στη Δράμα, οι παραγωγοί πραγματοποιούν συμβολικούς αποκλεισμούς στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Οι αποφάσεις των τοπικών μπλόκων συντονίζονται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, η οποία συνεδρίασε πρόσφατα στον Λευκώνα Σερρών, με στόχο –όπως τονίζουν οι αγρότες– να αναδειχθούν τα αιτήματά τους χωρίς υπερβολική ταλαιπωρία της κοινωνίας, ειδικά ενόψει των εορτών.

Τι απαντά η κυβέρνηση στα αιτήματα των αγροτών

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε λίστα με τα αιτήματα των αγροτών, υποστηρίζοντας ότι τα 20 από τα 27 είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας. Όπως επισημαίνεται, επτά αιτήματα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, είτε επειδή προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε επειδή κρίνονται δημοσιονομικά ανέφικτα.

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ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πολιτική σύγκρουση

Η υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ άνοιξε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «εμβληματική», τονίζοντας ότι διασφαλίζει διαφάνεια και νομιμότητα στις αγροτικές επιδοτήσεις, ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν στους πραγματικούς δικαιούχους.

Σφοδρή ήταν η κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για την καταψήφιση του νομοσχεδίου, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για αντίφαση μεταξύ της ρητορικής στήριξης των αγροτών και της στάσης στη Βουλή. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θεωρείται υποβάθμιση του ρόλου του οργανισμού, θέση που αποτελεί βασικό αίτημα και των αγροτών στα μπλόκα.

Η ψηφοφορία στη Βουλή και τα επόμενα βήματα

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια, με 159 ψήφους υπέρ και 129 κατά, ενώ υπερψηφίστηκαν και κρίσιμες τροπολογίες που αφορούν αποζημιώσεις, ρυθμίσεις οφειλών και έκτακτα μέτρα στήριξης.

Παρά την έντονη αντίδραση των αγροτών, η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση, όπως έχει εξάλλου προαναγγείλει τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Την ίδια ώρα, οι αγρότες διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά η λίστα της κυβέρνησης με τα αιτήματα στα επισυναπτόμενα αρχεία