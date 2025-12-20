Μήνυμα Ερντογάν στους «γείτονες»: «Ειρήνη αλλά χωρίς υποχωρήσεις»

Σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό για τη στρατηγική και αμυντική πολιτική της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέδωσε στο τουρκικό ναυτικό ένα νέο υποβρύχιο, ένα αποβατικό σκάφος νέου τύπου και ένα οπλισμένο μη επανδρωμένο ναυτικό όχημα, συνοδεύοντας την κίνηση με αναφορές στην προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων και συμφερόντων.

Κατά την ομιλία του, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να δώσει έμφαση στον αμυντικό χαρακτήρα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας του, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα δεν επιδιώκει την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή. «Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα, ούτε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση των συμφερόντων της, σημειώνοντας ότι «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της». Όπως τόνισε, οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία δεν συνιστούν προετοιμασία για πόλεμο, αλλά αποτελούν, κατά την άποψή του, εγγύηση για την ειρήνη, την ανεξαρτησία και το μέλλον της χώρας.

Κεντρικό σημείο της τελετής αποτέλεσε η ένταξη σε επιχειρησιακή υπηρεσία του υποβρυχίου TCG Hızırreis. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στις δυνατότητές του, επισημαίνοντας ότι διαθέτει σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP), το οποίο του επιτρέπει αυξημένη αυτονομία και παρατεταμένη παραμονή σε κατάδυση. «Το Hızırreis θα είναι ο εθνικός φύλακας των σιωπηλών βυθών», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του υποβρυχίου στην αποτροπή και την επιτήρηση των θαλάσσιων περιοχών ενδιαφέροντος της Τουρκίας.

Παράλληλα, παραδόθηκε στο ναυτικό και το νέο αποβατικό σκάφος τύπου Ç-159. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, πρόκειται για μια πλατφόρμα σχεδιασμένη να επιχειρεί ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τόσο σε στρατιωτικές αποστολές όσο και σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιόδους ειρήνης. Η αναφορά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο αφήγημα της τουρκικής ηγεσίας περί «πολυδιάστατης ισχύος» των ενόπλων δυνάμεων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο οπλισμένο μη επανδρωμένο ναυτικό σκάφος ULAQ, το οποίο ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «σύμβολο του ψηφιακού μετασχηματισμού και των αυτόνομων συστημάτων στη θάλασσα». Όπως ανέφερε, το ULAQ αποτελεί πρωτοπόρο στον επιχειρησιακό τομέα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ ξεχωρίζει για το υψηλό ποσοστό εγχώριας παραγωγής, που φτάνει το 90%, συμπεριλαμβανομένου του ναυτικού κινητήρα, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από Τούρκους μηχανικούς.

Η τελετή παράδοσης των νέων μέσων εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Άγκυρας για ενίσχυση της αμυντικής της αυτάρκειας και προβολή ισχύος, ιδιαίτερα στον ναυτικό τομέα. Παρά τους καθησυχαστικούς τόνους του Τούρκου προέδρου περί ειρηνικών προθέσεων, οι εξελίξεις παρακολουθούνται με προσοχή από τις γειτονικές χώρες, καθώς η αναβάθμιση των τουρκικών ναυτικών δυνατοτήτων επηρεάζει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.