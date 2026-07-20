Προκλητικός Ερντογάν για την εισβολή στην Κύπρο: Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απηύθυνε μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους και επιμένοντας στη θέση ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό τους.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες και στους βετεράνους της στρατιωτικής επιχείρησης του 1974, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «τιμώ με σεβασμό τους ηρωικούς μάρτυρές μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τους βετεράνους μας».

Παράλληλα, απηύθυνε ευχές προς τους Τουρκοκύπριους με αφορμή την επέτειο της 20ής Ιουλίου, την οποία η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει «Γιορτή Ειρήνης και Ελευθερίας».

«Συγχαίρω με τα πιο ειλικρινή μου συναισθήματα τον τουρκοκυπριακό λαό για τη Γιορτή της Ειρήνης και της Ελευθερίας της 20ής Ιουλίου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους αδελφούς μου, τους Τουρκοκύπριους», ανέφερε στο μήνυμά του.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ολοκλήρωσε την παρέμβασή του επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της Άγκυρας, σύμφωνα με την οποία η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα» και εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να στηρίζει τους Τουρκοκύπριους.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους στον δίκαιο αγώνα τους», υπογράμμισε, επαναβεβαιώνοντας τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης στο Κυπριακό.

{https://x.com/RTErdogan/status/2079141278046962118}