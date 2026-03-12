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Έκκληση Γκουτέρες από την Άγκυρα για αποκλιμάκωση και επιστροφή στον διάλογο για το Ιράν
Ειδήσεις
22:35 - 12 Μαρ 2026

Έκκληση Γκουτέρες από την Άγκυρα για αποκλιμάκωση και επιστροφή στον διάλογο για το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Έκκληση για τερματισμό της βίας και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την κρίση στο Ιράν απηύθυνε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία και της συνάντησής του με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών βρέθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τον ρόλο του ΟΗΕ στη διαχείριση των διεθνών συγκρούσεων, ενώ παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό.

Όπως δήλωσε ο Γκουτέρες, η επιλογή της Τουρκίας για τη φετινή του επίσκεψη συνδέεται με τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η χώρα στη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων τα τελευταία χρόνια.

«Αυτή τη φορά βρίσκομαι στην Τουρκία για να αποτίσω φόρο τιμής στη γενναιοδωρία του τουρκικού λαού, ο οποίος φιλοξένησε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων στον κόσμο κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο πρόεδρος της Τουρκίας απένειμε στον Γκουτέρες το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ, αναγνωρίζοντας – όπως είπε – τη συμβολή του στις προσπάθειες αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων και ενίσχυσης της διεθνούς ειρήνης.

«Κύριε Γενικέ Γραμματέα, παρά τις εκστρατείες δυσφήμισης, πιστεύω ότι οι βασισμένες σε αρχές και αφοσιωμένες προσπάθειές σας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων, ιδιαίτερα στη Γάζα, και για την προώθηση της διεθνούς ειρήνης, ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα αυτού του σημαντικού βραβείου», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους.

Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να στηρίξει πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, ώστε ο οργανισμός να γίνει – όπως ανέφερε – «πιο αντιπροσωπευτικός και δίκαιος».

Ερντογάν: «Μεταφέρουμε νερό για να σβήσουμε κάθε φωτιά»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην ένταση γύρω από το Ιράν, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία συμμετέχει ενεργά σε διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την αποτροπή νέων συγκρούσεων.

«Μεταφέρουμε νερό για να σβήσουμε κάθε φωτιά, κυρίως συγκρούσεις, πολέμους, τυραννίες και ανθρωπιστικές κρίσεις στην περιοχή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα πραγματοποιεί εντατικές διπλωματικές επαφές για να αποτραπεί η εξάπλωση της βίας, ιδίως στο Ιράν, η οποία – όπως προειδοποίησε – θα μπορούσε να οδηγήσει ολόκληρη την περιοχή σε καταστροφικές εξελίξεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος άφησε επίσης αιχμές για προσπάθειες υπονόμευσης του ρόλου της χώρας του στη διεθνή σκηνή, τονίζοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει την διπλωματική της δραστηριότητα.

«Παρά τις προσπάθειες όσων θέλουν να μας αποθαρρύνουν και να μας κάνουν να εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπομονή και αποφασιστικότητα», σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η αποκλιμάκωση της έντασης και η επιστροφή στον διάλογο αποτελούν τη μόνη βιώσιμη λύση για την περιοχή.

«Η άμβλυνση της βίας και ο διάλογος είναι η καλύτερη λύση. Θέλω να απευθύνω έκκληση για τον τερματισμό αυτών των επιθέσεων και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.

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