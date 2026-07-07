Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιείται δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Στην Άγκυρα βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης 7/7 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται την Τετάρτη στην τουρκική πρωτεύουσα.

Λίγο πριν από τις 20:00, ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στο προεδρικό μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο του συγκροτήματος, είχαν σύντομη συνομιλία και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν πριν από την έναρξη της επίσημης εκδήλωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsi8aoe707d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στο επίσημο δείπνο που παραθέτουν ο Τούρκος πρόεδρος και η σύζυγός του προς τιμήν των ηγετών και των αντιπροσωπειών των κρατών-μελών της Συμμαχίας, στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών της Συνόδου.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύουν στην Άγκυρα η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη, καθώς και στενοί συνεργάτες του. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν επίσης η διπλωματική σύμβουλος του πρωθυπουργού Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη, καθώς και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, ο οποίος συνοδεύει τον πρωθυπουργό ως μεταφραστής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsi5ra53ae9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι κύριες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, με βασικό αντικείμενο τις αμυντικές δαπάνες, την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της Συμμαχίας και τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον ασφαλείας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική αντιπροσωπεία προσέρχεται στη Σύνοδο «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που όχι μόνο τηρούν διαχρονικά τις δεσμεύσεις τους απέναντι στη Συμμαχία, αλλά βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή ως προς την υλοποίηση των στόχων που συμφωνήθηκαν κατά την προηγούμενη Σύνοδο στη Χάγη, ιδιαίτερα στον τομέα των αμυντικών δαπανών και της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djs9mbp4q9f5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}