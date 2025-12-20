ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Mercosur και ΕΕ: Απειλή ή ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία;
Ειδήσεις
21:50 - 20 Δεκ 2025

Mercosur και ΕΕ: Απειλή ή ευκαιρία για την ευρωπαϊκή οικονομία;

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πολυαναμενόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ζώνης Mercosur παραμένει επί δεκαετίες στον αέρα, παρά τα μεγάλα οφέλη που υπόσχεται. Η συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία, να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη εμπορικών ανταλλαγών παγκοσμίως και να διασφαλίσει πάνω από 750.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Ωστόσο, η υπογραφή της συνεχώς αναβάλλεται.

Σύμφωνα με τη DEUTSCHE WELLE, οι διαπραγματεύσεις προσέκρουσαν ξανά στο «παρά πέντε», όταν οι αξιωματούχοι της ΕΕ ακύρωσαν το προγραμματισμένο ταξίδι τους στη Βραζιλία για τη συμφωνία. Η Ιταλία ζήτησε «περισσότερο χρόνο», μεταφέροντας την υπογραφή για τον Ιανουάριο του 2026, ενώ διατηρεί τη στήριξή της στη συμφωνία. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχολίασε ότι, μετά από χρόνια αναμονής, λίγες εβδομάδες ακόμη δεν αλλάζουν τα πράγματα.

Διαχρονικά προβλήματα και ανησυχίες αγροτών

Η καθυστέρηση αναδεικνύει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων αγροτών για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική. Στα ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ κυκλοφορούν ήδη προϊόντα από τη Λατινική Αμερική, όπως καφές, αβοκάντο και κρασιά, αλλά οι παραγωγοί τους πιθανόν δεν υπόκεινται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες για περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια τροφίμων.

Παράλληλα, το κόστος παραγωγής για τον Ευρωπαίο αγρότη αυξάνεται συνεχώς λόγω πληθωρισμού σε καύσιμα, λιπάσματα και ζωοτροφές, ενώ οι τιμές πώλησης των προϊόντων υποχωρούν, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους. Στη Γαλλία, οι παραγωγοί ζαχαρότευτλων καταγγέλλουν πτώση των τιμών κατά 50% μέσα στο 2025 και προειδοποιούν ότι η είσοδος προϊόντων Mercosur θα μπορούσε να καταστρέψει την εγχώρια παραγωγή.

Ο ρόλος των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων

Οι Βρυξέλλες φαίνεται να κινούνται με βάση τα οικονομικά μεγέθη: οι αγρότες αποτελούν μόλις το 3,8% του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, ενώ η βιομηχανία φτάνει το 24%. Έτσι, οι πιέσεις της αγροτικής παραγωγής υποχωρούν μπροστά στα οφέλη για τη βιομηχανία.

Η Ιταλία, σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται ως κρίσιμη δύναμη. Η χώρα διεκδικεί πιο ενεργό ρόλο στην ΕΕ μετά την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επωμίζεται ρυθμιστικό ρόλο σε κρίσιμες αποφάσεις, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάζει στρατόπεδα ανάλογα με τις περιστάσεις.

Η Ισπανία, αντίθετα, υποστηρίζει θερμά τη συμφωνία, μαζί με τη Γερμανία, ενώ η Γαλλία εκφράζει επιφυλάξεις. Οι επιλογές της Ιταλίας θα παρακολουθούνται στενά, καθώς στο τελευταίο έγγραφο για τη Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ η χώρα αναφέρεται ως μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που η Ουάσιγκτον επιδιώκει να απομακρύνει από την ΕΕ, μαζί με την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.

Η συμφωνία ΕΕ–Mercosur παραμένει, λοιπόν, μια στρατηγική ευκαιρία αλλά και ένα πολιτικό στοίχημα, όπου οι ισορροπίες δυνάμεων και οι οικονομικές προτεραιότητες θα καθορίσουν την τελική έκβαση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle
Ειδήσεις

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τη διατήρηση της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα
Ειδήσεις

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας
Ειδήσεις

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

«Χαστούκι» της ΕΕ στην Google: Σε ισχύ το πρόστιμο-μαμούθ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Η απάντηση
Ειδήσεις

«Χαστούκι» της ΕΕ στην Google: Σε ισχύ το πρόστιμο-μαμούθ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Η απάντηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 23:14

Wall Street: Νέο ρεκόρ για τον Dow, ενώ η «βουτιά» στους ημιαγωγούς βάρυνε τον Nasdaq

Υγεία
02/07/2026 - 23:00

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:35

Γερμανία: Νέο «μέτωπο» του Μερτς με συνδικάτα και γιατρούς για τις νέες μεταρρυθμίσεις

Υγεία
02/07/2026 - 22:30

Καύσωνας: 5 πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά

Ειδήσεις
02/07/2026 - 22:20

Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής – Έκκληση για αιμοδοσία

Πολιτική
02/07/2026 - 22:15

Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Ειδήσεις
02/07/2026 - 21:45

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια $133 δισ. – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Υγεία
02/07/2026 - 21:30

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Υγεία
02/07/2026 - 21:11

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Πολιτική
02/07/2026 - 21:08

Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Πολιτική
02/07/2026 - 20:53

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Ειδήσεις
02/07/2026 - 20:30

Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!

Πολιτική
02/07/2026 - 20:04

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 19:48

ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 19:34

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 19:16

Στα «πράσινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 19:03

Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 18:51

Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 18:41

TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Υγεία
02/07/2026 - 18:30

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 απονεμήθηκε στην Αγγελική Τριανταφύλλου

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 18:26

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 18:06

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Πολιτική
02/07/2026 - 17:57

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Σχόλια Αγοράς
02/07/2026 - 17:54

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:52

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Εργασιακά
02/07/2026 - 17:34

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Πολιτική
02/07/2026 - 17:33

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τεχνολογία
02/07/2026 - 17:26

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:25

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ