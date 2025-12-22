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Reuters: Τα ευρωπαϊκά σχέδια ενίσχυσης της άμυνας – Η επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας και η ενίσχυση των εφέδρων
Ειδήσεις
16:06 - 22 Δεκ 2025

Reuters: Τα ευρωπαϊκά σχέδια ενίσχυσης της άμυνας – Η επιστροφή της υποχρεωτικής θητείας και η ενίσχυση των εφέδρων

Reporter.gr Newsroom
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Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν για την απειλή που συνιστά η Ρωσία για την Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες της ηπείρου δυσκολεύονται να στελεχώσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους.

Η Ρωσία αρνείται ότι έχει οποιοδήποτε σχέδιο επίθεσης κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Ακολουθούν λεπτομέρειες για το πώς διάφορες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να ενισχύσουν το στρατιωτικό τους προσωπικό, όπως παρουσιάστηκαν από το Reuters.

Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Νοέμβριο σε ένα νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας με υψηλότερες αποδοχές και καλύτερα κίνητρα. Η στρατιωτική υπηρεσία θα παραμείνει εθελοντική, με τη δυνατότητα όμως υποχρεωτικής επιστράτευσης εάν το πρόγραμμα δεν προσελκύσει επαρκή αριθμό νεοσυλλέκτων.

Η χώρα επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών σε 260.000 από περίπου 180.000 σήμερα και να διπλασιάσει τους εφέδρους σε 200.000.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2026, θα εισαχθεί σύστημα υποχρεωτικής εγγραφής και ιατρικού ελέγχου, ενώ οποιαδήποτε υποχρεωτική επιστράτευση θα απαιτεί ξεχωριστή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο. Για να εφαρμοστεί η επιστράτευση και στις γυναίκες, θα χρειαστεί συνταγματική αλλαγή.

Γαλλία

Η Γαλλία θα δημιουργήσει μια νέα εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία για νέους, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει έως τα μέσα του 2026, όπως ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 10 μηνών, θα απευθύνεται σε 18 και 19 ετών και θα είναι αμειβόμενο.

Στόχος είναι η συμμετοχή 3.000 ατόμων το 2026, αριθμός που θα αυξηθεί σε 10.000 έως το 2030. Ο Μακρόν δήλωσε ότι φιλοδοξεί το πρόγραμμα να έχει στρατολογήσει 50.000 νέους έως το 2035.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, η Γαλλία σκοπεύει να εξασφαλίσει 100.000 εφέδρους έως το 2030, από περίπου 47.000 σήμερα, σύμφωνα με συνεργάτες του Μακρόν. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα αριθμούν τότε περίπου 210.000 άτομα.

Βρετανία

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει το μέγεθος του στρατού σε τουλάχιστον 76.000 μόνιμους στρατιώτες κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2029, όταν θα υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια.

Σήμερα, ο στρατός αριθμεί σχεδόν 74.000 στρατιώτες, ενώ οι έφεδροι είναι περίπου 25.000. Το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων ανέρχεται σε σχεδόν 181.000 άτομα.

Προς το παρόν, η Βρετανία εστιάζει στη διατήρηση του προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό των δυνάμεων και δεν σχεδιάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής θητείας.

Δανία

Η Δανία σκοπεύει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας από τέσσερις σε έντεκα μήνες το 2026 και να αυξήσει τον αριθμό των νεοσυλλέκτων από περίπου 5.000 σε 7.500 έως το 2033. Από το 2025, οι γυναίκες υποχρεούνται επίσης να εγγράφονται για στράτευση.

Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί πολεμική δύναμη 280.000 στρατιωτών μέσω της υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών, προσθέτοντας περίπου 20.000 νέους στρατιώτες στις εφεδρείες κάθε χρόνο. Ωστόσο, η μείωση των γεννήσεων απειλεί να περιορίσει τα μελλοντικά αποθέματα εφέδρων.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Γιάνε Γιαάκολα, δήλωσε πρόσφατα στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο YLE ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εξεταστεί η επέκταση της υποχρεωτικής θητείας και στις γυναίκες, οι οποίες σήμερα υπηρετούν μόνο εθελοντικά.

Οι άνδρες υποχρεούνται να υπηρετούν έως τα 60 έτη, αλλά η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει το όριο στα 65. Η αλλαγή αυτή θα αυξήσει τις φινλανδικές εφεδρείες από 870.000 σε περίπου 1 εκατομμύριο στρατιώτες έως το 2031.

Ιταλία

Η Ιταλία χρειάζεται επειγόντως μια νέα πολιτικο-στρατιωτική μονάδα 5.000 ατόμων για την αντιμετώπιση απειλών υβριδικού πολέμου, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο σε στρατηγική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. Η μονάδα θα πρέπει να είναι διαρκώς επιχειρησιακή και αρχικά θα απασχολεί 1.200–1.500 άτομα, με σταδιακή αύξηση σε 5.000.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η τακτική εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει στην πρόσληψη 6.000 εθελοντών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το 2026, από 6.500 που ήταν η αντίστοιχη προκήρυξη του 2025.

Ολλανδία

Η Ολλανδία επιδιώκει να αυξήσει το στρατιωτικό της προσωπικό από 74.000 σε 200.000 άτομα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των εφέδρων, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NOS.

Πολωνία

Η Πολωνία, που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς του ΝΑΤΟ, θα εφαρμόσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 πολιτών το 2026, όπως ανακοίνωσε τον Νοέμβριο το υπουργείο Άμυνας.

Το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό και ανοικτό σε όλους τους πολίτες, προσφέροντας βασική εκπαίδευση ασφάλειας, εκπαίδευση επιβίωσης, ιατρικές γνώσεις και μαθήματα κυβερνοασφάλειας.

Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει εντείνει τη στρατολόγηση εθελοντών από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, προωθώντας υψηλότερους μισθούς και στρατιωτική εκπαίδευση.

Παρά τη σταθερότητα στους συνολικούς αριθμούς, πηγές του υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι η χώρα δυσκολεύεται να εκπαιδεύσει και να διατηρήσει εξειδικευμένο προσωπικό, όπως πιλότους μαχητικών και χειριστές αντιαεροπορικών και πυραυλικών συστημάτων.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοσχέδιο που ρυθμίζει την εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία για άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18–35 ετών, προσφέροντας τέσσερις μήνες αμειβόμενης εκπαίδευσης και μπόνους ίσο με τρεις μεικτούς μηνιαίους μισθούς μετά την ολοκλήρωσή της.

Σουηδία

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική στράτευση το 2017. Φέτος κατατάχθηκαν λίγο πάνω από 7.000 κληρωτοί, ενώ περίπου 1.000 ακόμη κατατάχθηκαν εθελοντικά. Η χώρα στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 12.000 έως το 2032.

Η υποχρεωτική θητεία αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών για την επέκταση του στρατού, ωστόσο η στρατολόγηση επαγγελματιών αξιωματικών αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς πολλοί αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν μέσα στην επόμενη πενταετία.

Στα τέλη του 2023, οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις απασχολούσαν 9.700 επαγγελματίες αξιωματικούς και σχεδιάζουν να αυξήσουν τον αριθμό τους σε τουλάχιστον 11.800 έως το 2035. Παράλληλα, ο αριθμός του πολιτικού προσωπικού αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 30% τα επόμενα χρόνια.

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