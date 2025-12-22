Αγρότες: Κλειστή η σήραγγα στα Τέμπη – Τα ενεργά μπλόκα σε εθνικές οδούς και τελωνεία

Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν και σήμερα οι αγρότες, διατηρώντας τα μπλόκα σε κομβικές οδικές αρτηρίες της χώρας, αλλά διαβεβαιώνοντας πως ενόψει των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Το πρωί της Δευτέρας (22/12) προχώρησαν σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών μόνο για φορτηγά, με σκοπό να επιτρέψουν την απρόσκοπτη διέλευση των ΙΧ. Ωστόσο, οι Αρχές έκριναν ότι αυτό δεν θα ήταν ασφαλές, με αποτέλεσμα να κοπεί τελικά εντελώς η κυκλοφορία και να σχηματιστούν ουρές οχημάτων.

Πιο αναλυτικά, τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.

Με τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας, ο αποκλεισμός της σήραγγας των Τεμπών αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες αντί για πέντε, ενώ οι επόμενες κινήσεις των αγροτών θα καθοριστούν σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, ανάλογα με τις εξελίξεις γύρω από τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ανάδειξη των αιτημάτων τους, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ενόψει του τριημέρου των Χριστουγέννων θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση των ταξιδιωτών.

Πηγές ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. τις οποίες επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημείωσαν οι πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε».

Παράλληλα, όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛ.ΑΣ., η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα - Τα ενεργά μπλόκα

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα», αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65. Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ, ενώ πραγματοποιούνται συνελεύσεις για ενημέρωση και οργανώνονται διάφορες δράσεις στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων στις Σέρρες.

Στη συνεδρίαση των αγροτών της Καρδίτσας, αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση του Ε65 από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν στα μπλόκα

Αγρότες της Στερεάς Ελλάδας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Στα μπλόκα των εθνικών οδών παραμένουν, ενώ αποφάσισαν να συνεχίσουν τις δράσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, αλλά για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο για να αποφευχθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, επεσήμανε ότι η στάση αυτή είναι συνειδητή και αποσκοπεί στην ανακούφιση των οδηγών αυτές τις μέρες, αφήνοντας, ωστόσο, να εννοηθεί πως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες θα αποφασίσουν το μεσημέρι εάν θα προχωρήσουν σε νέο άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν και χθες για δύο ώρες.

Αγρότες στην Εύβοια και άλλα μέρη της Στερεάς Ελλάδας

Οι αγρότες της Εύβοιας έχουν προγραμματίσει τριώρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και κυκλοφορία μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια και τη Θήβα, σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών για να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα και οι τοπικές συνελεύσεις καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Για αύριο και την Τετάρτη, οι αγρότες σχεδιάζουν να αφήνουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανοιχτή ανά κατεύθυνση για να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις ενόψει των εορτών. Ωστόσο, το μήνυμα παραμένει σαφές: στα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, οι αγρότες θα συνεχίσουν τον αγώνα τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Μπλόκο στα Μάλγαρα

Από σήμερα το μεσημέρι, οι παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών προχωρούν σε νέο αποκλεισμό του ρεύματος κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 22η ημέρα. Στη γενική συνέλευση των αγροτών αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την άρση ή συνέχιση του αποκλεισμού και της καταβολής αντιτίμου στα διόδια.

Στον κόμβο του Δερβενίου, οι αγρότες παραμένουν χωρίς κινητοποιήσεις για σήμερα, ενώ η γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειες.

Άλλες περιοχές της Ελλάδας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Στη Χαλκηδόνα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο θα προχωρήσουν σε τριώρο αποκλεισμό από τις 16:00 έως τις 19:00. Παράλληλα, οι αγρότες του Κοκκινογείων-Προσοτσάνης συνεχίζουν τις συμβολικές κινητοποιήσεις, ενώ οι παραγωγοί της Χαλκιδικής ενισχύουν το μπλόκο τους στη Σιθωνία.

Κινητοποιήσεις και στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας και Θεσσαλίας

Οι αγρότες της Ημαθίας, της Πέλλας και της Πιερίας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, οι παραγωγοί έχουν αφήσει ανοιχτή μία λωρίδα για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ οι παραγωγοί του κόμβου Γυψοχωρίου Πέλλας και του Καϊμακτσαλάν παραμένουν στα μπλόκα τους.

Η κατάσταση είναι παρόμοια σε Καβάλα και Δράμα, όπου οι αγρότες διανέμουν τοπικά προϊόντα, όπως λάδι και ελιές, στους διερχόμενους οδηγούς και εξηγούν τους λόγους της κινητοποίησης τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στα σύνορα

Συνεχίζονται και οι αποκλεισμοί στα τελωνεία Εξοχής, Προμαχώνα, Νίκης και Ευζώνων, με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται κατά τις ώρες αιχμής. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να προχωρούν σε αποκλεισμούς των εισόδων και εξόδων των τελωνείων, με κάποιες ώρες διακοπής της κυκλοφορίας για τα φορτηγά και τα Ι.Χ. οχήματα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα γίνει προσωρινό άνοιγμα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, εάν κριθεί απαραίτητο.

Κινητοποιήσεις στην Δυτική Μακεδονία και Ηπειρο

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στην Μπάρα Σιάτιστας, ενώ παραμένουν τα μπλόκα στον κόμβο Φιλώτα, στην Κοζάνη. Στην Ήπειρο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν με κινητοποιήσεις σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.