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Τουρκία: Προσαγωγή 115 ατόμων για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος - Υποψίες πως σχεδίαζαν επιθέσεις
Ειδήσεις
11:59 - 25 Δεκ 2025

Τουρκία: Προσαγωγή 115 ατόμων για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος - Υποψίες πως σχεδίαζαν επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν συνολικά 115 άτομα, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν σχεδιάσει επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του επικεφαλής εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Η εισαγγελία της πόλης ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για σχέδια επιθέσεων από μέλη του Ισλαμικού Κράτους, κυρίως κατά μη μουσουλμανικών στόχων, κατά τη διάρκεια των εορτών.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 124 διαφορετικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη, οδηγώντας στη σύλληψη 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούνταν. Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν επίσης πολυάριθμα όπλα και πυρομαχικά.

Η αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Τουρκία είχαν ενισχυθεί ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.

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