Τουρκία: Προσαγωγή 115 ατόμων για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος - Υποψίες πως σχεδίαζαν επιθέσεις

Η εισαγγελία της πόλης ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι η αστυνομία έλαβε πληροφορίες για σχέδια επιθέσεων από μέλη του Ισλαμικού Κράτους, κυρίως κατά μη μουσουλμανικών στόχων, κατά τη διάρκεια των εορτών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 124 διαφορετικά σημεία στην Κωνσταντινούπολη, οδηγώντας στη σύλληψη 115 από τους 137 υπόπτους που αναζητούνταν. Κατά τις επιχειρήσεις κατασχέθηκαν επίσης πολυάριθμα όπλα και πυρομαχικά.
Η αστυνομική δράση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τα μέτρα ασφαλείας σε όλη την Τουρκία είχαν ενισχυθεί ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς.