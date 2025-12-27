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Κιμ Γιονγκ Ουν: «Δεσμοί αίματος» ενώνουν τη Βόρεια Κορέα με τη Ρωσία
Ειδήσεις
12:03 - 27 Δεκ 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν: «Δεσμοί αίματος» ενώνουν τη Βόρεια Κορέα με τη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε πρωτοχρονιάτικο μήνυμα προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιούργησε «δεσμούς αίματος» ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και τη Μόσχα.

Όπως μετέδωσε το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο Κιμ χαρακτήρισε το 2025 ως μια «εξαιρετικά καθοριστική χρονιά» για τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η μεταξύ τους συμμαχία σφυρηλατήθηκε μέσα στα ίδια χαρακώματα. Η αναφορά αυτή συνδέεται με την αποστολή χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ τον Αύγουστο.

Κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής Συντάγματος Μηχανικού του Στρατού στις 13 Δεκεμβρίου, ο Κιμ δήλωσε ότι εννέα στρατιωτικοί της Βόρειας Κορέας έχασαν τη ζωή τους κατά την 120ήμερη παραμονή τους στη Ρωσία.

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει ενταθεί αισθητά.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, πέρα από την αποστολή δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ για την απόκρουση αιφνιδιαστικής ουκρανικής επιχείρησης, η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με πυρομαχικά πυροβολικού και πυραυλικά συστήματα. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία φέρεται να έχει παράσχει στην Πιονγκγιάνγκ στρατιωτική τεχνογνωσία, καθώς και οικονομική στήριξη, τρόφιμα και ενέργεια, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών.

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