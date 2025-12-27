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Ζελένσκι: Θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους πριν τη συνάντηση με Τραμπ
Ειδήσεις
15:20 - 27 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Θα μιλήσει με τους Ευρωπαίους πριν τη συνάντηση με Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Συνομιλίες με τους Ευρωπαίους θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της σύντομης στάσης του στον Καναδά, πριν φτάσει στις ΗΠΑ για την προγραμματισμένη του συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.  

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Ζελένσκι νωρίτερα σήμερα (27/12).

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να συζητήσει το ευαίσθητο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών με τον Τραμπ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

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