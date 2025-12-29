ΗΠΑ: Σημαντική άνοδος 3,3% στις επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Νοέμβριο

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, δείχνοντας ενίσχυση της ζήτησης στην αγορά ακινήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών (NAR) τη Δευτέρα, ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων, ο οποίος βασίζεται σε υπογεγραμμένα συμβόλαια που θα εκτελεστούν εντός ενός έως δύο μηνών, αυξήθηκε κατά 3,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο, φτάνοντας τις 79,2 μονάδες.

Η άνοδος ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι εκτιμούσαν ότι ο δείκτης θα σημείωνε αύξηση μόλις 1%. Τον Οκτώβριο, ο δείκτης είχε εμφανίσει προηγουμένως άνοδο 1,9%.

Η αύξηση αυτή υποδηλώνει ανάκαμψη στη δραστηριότητα της αγοράς κατοικιών, παρά τις ανησυχίες για υψηλά επιτόκια και πιέσεις στην οικονομία, ενισχύοντας τις ελπίδες για σταθεροποίηση των τιμών και μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά κατοικίας τους επόμενους μήνες.