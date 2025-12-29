Μουντιάλ 2026: «Αστρονομικές» οι τιμές των εισιτηρίων με πρωτοφανή ιστορικά ζήτηση - Τι απαντά ο Ινφαντίνο

Ο Τζάνι Ινφαντίνο έδωσε μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση για το αστρονομικό κόστος των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Ο πρόεδρος της FIFA υπερασπίστηκε εμφατικά τις τιμές των εισιτηρίων - το ύψος των οποίων έχει επικριθεί έντονα- επικαλούμενος τη χωρίς προηγούμενο ζήτηση ως βασικό λόγο για τα υπέρογκα ποσά.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sports Illustrated, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι έως και πέντε φορές υψηλότερες σε σχέση με το τουρνουά του 2022 στο Κατάρ, γεγονός που προκάλεσε άμεσες και έντονες αντιδράσεις από φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Μιλώντας στο World Sports Summit στο Ντουμπάι, ο Ινφαντίνο εξήγησε τους λόγους πίσω από τις υψηλές τιμές, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακά στοιχεία.

«Έχουμε διαθέσιμα έξι έως επτά εκατομμύρια εισιτήρια», δήλωσε ο Ινφαντίνο, σύμφωνα με το BBC Sport. «Και μέσα σε 15 ημέρες λάβαμε 150 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια. Δηλαδή 10 εκατομμύρια αιτήματα κάθε μέρα. Αυτό δείχνει πόσο ισχυρό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε προσθέτοντας παράλληλα ότι:

«Στα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA έχει πουλήσει συνολικά 44 εκατομμύρια εισιτήρια. Άρα, μέσα σε δύο εβδομάδες θα μπορούσαμε να είχαμε “γεμίσει” 300 διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φανταστείτε το αυτό. Είναι απολύτως τρελό», είπε χαρακτηριστικά ο Ινφαντίνο.

Επισημαίνεται ότι οι υψηλές τιμές καθιστούν την παρουσία στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης -ενός γεγονότος που συμβαίνει μία φορά σε κάθε γενιά- απλησίαστη για πολλούς φιλάθλους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τα εισιτήρια για τους αγώνες της φάσης των ομίλων διατίθενται σε τιμές που κυμαίνονται από 180 έως 700 δολάρια (περίπου 165–645 ευρώ), ανάλογα με το παιχνίδι και τη θέση στις εξέδρες.

Όσον αφορά δε τον τελικό της διοργάνωσης παρατηρείται κατακόρυφη αύξηση του κόστους, καθώς η φθηνότερη επιλογή ξεκινά από τα 4.185 δολάρια (περίπου 3.850 ευρώ), ενώ η ακριβότερη αγγίζει τα 8.680 δολάρια (περίπου 7.990 ευρώ). Υψηλές παραμένουν οι τιμές και στους νοκ άουτ αγώνες, με τα εισιτήρια των ημιτελικών να ξεκινούν από 920 έως 1.125 δολάρια (περίπου 845–1.035 ευρώ).

Ως απάντηση στις αντιδράσεις, η FIFA άνοιξε μια νέα, περιορισμένη κατηγορία εισιτηρίων με τιμή 60 δολάρια για κάθε αγώνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ινφαντίνο αποκάλυψε επίσης ότι η FIFA γνώριζε για τις επικρίσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «ανατροφοδότηση» (feedback) και ότι η δημιουργία της φθηνότερης κατηγορίας εισιτηρίων ήταν σωστή και έπρεπε να γίνει. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα εισιτήρια με τις εξαιρετικά υψηλές τιμές, παραμένουν αμετάβλητα.

Πού καταλήγουν τα έσοδα από τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

Δεν αποτελεί μυστικό ότι η FIFA θα αποκομίσει ένα τεράστιο μερίδιο από τα έσοδα των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το τουρνουά του 2026 να είναι το πρώτο στην ιστορία με 48 ομάδες, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές, τα χρήματα που θα παραχθούν από τις πωλήσεις εισιτηρίων αναμένεται να είναι πρωτοφανή.

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Ινφαντίνο έσπευσε να εξηγήσει πού θα επανεπενδύσει η FIFA τα έσοδα που θα αποκομίσει.

«Το κρίσιμο είναι ότι τα έσοδα που παράγονται επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε. «Χωρίς τη FIFA, δεν θα υπήρχε ποδόσφαιρο σε 150 χώρες. Το ποδόσφαιρο υπάρχει επειδή, και χάρη σε, αυτά τα έσοδα που δημιουργούμε από το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα οποία επανεπενδύουμε σε όλο τον κόσμο».

Μόνο ο χρόνος θα δείξει αν η επανειλημμένη υπόσχεση του Ινφαντίνο για στήριξη της ανάπτυξης του αθλήματος παγκοσμίως θα μετατραπεί σε απτή πραγματικότητα. Το βέβαιο είναι ότι τα οικονομικά έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο.