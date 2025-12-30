ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Fed: Με οριακή πλειοψηφία η νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης
Ειδήσεις
22:24 - 30 Δεκ 2025

Fed: Με οριακή πλειοψηφία η νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονες διαφωνίες κατέγραψε η συνεδρίαση της Federal Reserve τον Δεκέμβριο, η οποία κατέληξε τελικά σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με την απόφαση να εγκρίνεται οριακά, με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά, η απόφαση ελήφθη ύστερα από εκτενή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία, ενώ ακόμη και αξιωματούχοι που ψήφισαν υπέρ της μείωσης αναγνώρισαν ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Ορισμένοι εξ αυτών σημείωσαν ότι η απόφαση ήταν «οριακή» ή ότι θα μπορούσαν να είχαν στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, δεδομένων των αντικρουόμενων οικονομικών ενδείξεων.

Παρά τις επιφυλάξεις, η πλειονότητα των συμμετεχόντων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια περιορισμένη μείωση αποτελούσε μια κατάλληλη προληπτική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, εν μέσω επιβράδυνσης της μηνιαίας δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν οι ανησυχίες. Ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν προβληματισμό για το γεγονός ότι η πρόοδος προς τον στόχο του πληθωρισμού στο 2% φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί ή ακόμη και να έχει σταματήσει, στοιχείο που καθιστά πιο περίπλοκη τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, κάποιοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι, βάσει των οικονομικών τους προβλέψεων, θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά για ένα χρονικό διάστημα μετά τη συγκεκριμένη μείωση, ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις της.

Η απόφαση του Δεκεμβρίου οδήγησε το βασικό διατραπεζικό επιτόκιο μίας ημέρας της Fed σε εύρος 3,5% – 3,75%, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική μείωση του κόστους δανεισμού. Οι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και η άνοδος της ανεργίας δικαιολογούσαν μια ελαφρώς λιγότερο περιοριστική νομισματική στάση.

Ωστόσο, την αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών περιέπλεξε η 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία δημιούργησε έλλειμμα επίσημων στατιστικών στοιχείων. Το κενό αυτό, που δεν έχει ακόμη πλήρως καλυφθεί, επηρέασε τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων.

Όσοι αντιτάχθηκαν στη μείωση ή παρέμειναν επιφυλακτικοί τόνισαν τη σημασία της αναμονής για την άφιξη ενός σημαντικού όγκου νέων στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα αν μια περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής ήταν πράγματι αναγκαία.

Η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve έχει προγραμματιστεί για τις 27–28 Ιανουαρίου, με τις αγορές να εκτιμούν προς το παρόν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του
Εμπορεύματα

Αβέβαιο το μέλλον του χρυσού – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την πορεία του

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Γεράκια» vs «Περιστέρια» – Ποια τάση θα επικρατήσει για τα επιτόκια

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ
Οικονομία

Στουρνάρας: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια
Ειδήσεις

Γουόρς (Fed): Οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονται – Καμία πρόωρη δέσμευση για τα επιτόκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ