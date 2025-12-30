Fed: Με οριακή πλειοψηφία η νέα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης

Έντονες διαφωνίες κατέγραψε η συνεδρίαση της Federal Reserve τον Δεκέμβριο, η οποία κατέληξε τελικά σε μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, με την απόφαση να εγκρίνεται οριακά, με 9 ψήφους υπέρ και 3 κατά, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Όπως προκύπτει από τα πρακτικά, η απόφαση ελήφθη ύστερα από εκτενή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία, ενώ ακόμη και αξιωματούχοι που ψήφισαν υπέρ της μείωσης αναγνώρισαν ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν αυτονόητη. Ορισμένοι εξ αυτών σημείωσαν ότι η απόφαση ήταν «οριακή» ή ότι θα μπορούσαν να είχαν στηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων αμετάβλητων, δεδομένων των αντικρουόμενων οικονομικών ενδείξεων.

Παρά τις επιφυλάξεις, η πλειονότητα των συμμετεχόντων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια περιορισμένη μείωση αποτελούσε μια κατάλληλη προληπτική κίνηση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς εργασίας, εν μέσω επιβράδυνσης της μηνιαίας δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.

Την ίδια στιγμή, δεν έλειψαν οι ανησυχίες. Ορισμένοι αξιωματούχοι εξέφρασαν προβληματισμό για το γεγονός ότι η πρόοδος προς τον στόχο του πληθωρισμού στο 2% φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί ή ακόμη και να έχει σταματήσει, στοιχείο που καθιστά πιο περίπλοκη τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, κάποιοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι, βάσει των οικονομικών τους προβλέψεων, θα ήταν σκόπιμο να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά για ένα χρονικό διάστημα μετά τη συγκεκριμένη μείωση, ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις της.

Η απόφαση του Δεκεμβρίου οδήγησε το βασικό διατραπεζικό επιτόκιο μίας ημέρας της Fed σε εύρος 3,5% – 3,75%, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική μείωση του κόστους δανεισμού. Οι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας και η άνοδος της ανεργίας δικαιολογούσαν μια ελαφρώς λιγότερο περιοριστική νομισματική στάση.

Ωστόσο, την αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών περιέπλεξε η 43ήμερη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία δημιούργησε έλλειμμα επίσημων στατιστικών στοιχείων. Το κενό αυτό, που δεν έχει ακόμη πλήρως καλυφθεί, επηρέασε τις προοπτικές και τις εκτιμήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων.

Όσοι αντιτάχθηκαν στη μείωση ή παρέμειναν επιφυλακτικοί τόνισαν τη σημασία της αναμονής για την άφιξη ενός σημαντικού όγκου νέων στοιχείων σχετικά με την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό στο διάστημα μεταξύ των συνεδριάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βεβαιότητα αν μια περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής ήταν πράγματι αναγκαία.

Η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve έχει προγραμματιστεί για τις 27–28 Ιανουαρίου, με τις αγορές να εκτιμούν προς το παρόν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο.