Χιόνια στην ηπειρωτική Ελλάδα: Κλειστή η Πάρνηθος και ψύχος στα ορεινά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Πάρνηθα, όπου οι χιονοπτώσεις το απόγευμα προκάλεσαν ολισθηρότητα στους δρόμους. Η λεωφόρος Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ, παραμένει κλειστή για όλα τα οχήματα, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους -3°C. Μηχανήματα της πολιτικής προστασίας και η τροχαία εργάζονται για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του χιονιού.
Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ορεινές διαδρομές, ενώ συνιστούν να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις.