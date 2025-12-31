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Χιόνια στην ηπειρωτική Ελλάδα: Κλειστή η Πάρνηθος και ψύχος στα ορεινά
Ειδήσεις
20:35 - 31 Δεκ 2025

Χιόνια στην ηπειρωτική Ελλάδα: Κλειστή η Πάρνηθος και ψύχος στα ορεινά

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν από το πρωί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, επηρεάζοντας χωριά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και περιοχές του Δήμου Ερέτριας. Η «λευκή κάλυψη» συνοδεύεται από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με θερμοκρασίες που έπεσαν κάτω από το μηδέν, όπως -5°C στο Περτούλι και -4°C στο Μέτσοβο. Στη Βλάστη Κοζάνης, το θερμόμετρο κατέγραψε 7°C.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Πάρνηθα, όπου οι χιονοπτώσεις το απόγευμα προκάλεσαν ολισθηρότητα στους δρόμους. Η λεωφόρος Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ, παραμένει κλειστή για όλα τα οχήματα, ενώ η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους -3°C. Μηχανήματα της πολιτικής προστασίας και η τροχαία εργάζονται για τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας και την απομάκρυνση του χιονιού.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ορεινές διαδρομές, ενώ συνιστούν να αποφεύγονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις.

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