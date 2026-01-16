Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο - Βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Απότομη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο, με έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά. Κύρια στοιχεία θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι βροχοπτώσεις, τα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και οι ισχυροί άνεμοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Από το Σάββατο, πυκνότερες νεφώσεις θα καλύψουν τα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινά τμήματα της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, ενώ στα πεδινά των ανατολικών περιοχών αναμένονται βροχές ή χιονόνερο. Ο παγετός θα είναι αισθητός τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα είναι έντονος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η ψυχρή εισβολή θα συνεχιστεί και στις αρχές της νέας εβδομάδας, με άστατο καιρό και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νησιά του Ιονίου (από την Κεφαλονιά και νοτιότερα), στη δυτική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί έντασης 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι έως βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια τμήματα τοπικά τα 8.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 15 βαθμούς, ενώ μόνο στα νησιά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ιδιαίτερη ένταση στα βορειοανατολικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpx5g0t0jm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}