ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο - Βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι
Ειδήσεις
12:24 - 16 Ιαν 2026

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σαββατοκύριακο - Βροχές, χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Απότομη επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από το Σαββατοκύριακο, με έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά. Κύρια στοιχεία θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, οι βροχοπτώσεις, τα χιόνια σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, καθώς και οι ισχυροί άνεμοι, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Από το Σάββατο, πυκνότερες νεφώσεις θα καλύψουν τα ανατολικά ηπειρωτικά, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, όπου θα σημειωθούν βροχές ή χιονόνερο. Παράλληλα, ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται τόσο στα ορεινά όσο και σε ημιορεινά τμήματα της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα διατηρηθεί και την Κυριακή και τη Δευτέρα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας, ενώ στα πεδινά των ανατολικών περιοχών αναμένονται βροχές ή χιονόνερο. Ο παγετός θα είναι αισθητός τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου τοπικά θα είναι έντονος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ και ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η ψυχρή εισβολή θα συνεχιστεί και στις αρχές της νέας εβδομάδας, με άστατο καιρό και θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Αναλυτική πρόγνωση για το Σάββατο

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, καθώς και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα παρατηρηθούν λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νησιά του Ιονίου (από την Κεφαλονιά και νοτιότερα), στη δυτική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί έντασης 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι έως βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και από το απόγευμα στα νότια τμήματα τοπικά τα 8.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 9 με 15 βαθμούς, ενώ μόνο στα νησιά θα φτάσει τους 16 με 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και τα νησιά του βορείου Αιγαίου προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στα ορεινά της Κρήτης θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 5 με 7 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, ενώ παγετός θα εμφανιστεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, με ιδιαίτερη ένταση στα βορειοανατολικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpx5g0t0jm9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν αυτιά στα μπλόκα
Πολιτική

Ευρωομάδα ΝΔ κατά ΠΑΣΟΚ για Mercosur: Λαϊκίζουν για να χαϊδέψουν αυτιά στα μπλόκα

Γεωπολιτικές εντάσεις, δασμοί και Ταμείο Ανάκαμψης ορίζουν τη μοίρα της ελληνικής οικονομίας το 2026
Οικονομία

Γεωπολιτικές εντάσεις, δασμοί και Ταμείο Ανάκαμψης ορίζουν τη μοίρα της ελληνικής οικονομίας το 2026

Fraport: Ετήσια άνοδος 3% στην επιβατική κίνηση το 2025 - 9,4% αύξηση το Δεκέμβριο, συγκριτικά με πέρσι
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Fraport: Ετήσια άνοδος 3% στην επιβατική κίνηση το 2025 - 9,4% αύξηση το Δεκέμβριο, συγκριτικά με πέρσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο
Ειδήσεις

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code
Ειδήσεις

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά
Ειδήσεις

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία: 112 σε πολλές περιοχές για ισχυρές καταιγίδες - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 23:50

Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 23:28

Wall: Ο Dow «πετά» με +500 μονάδες - H Apple γράφει ιστορία με κεφαλαιοποίηση $5 τρισ.

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Εκκενώθηκαν 5 οικισμοί

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισ. ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ