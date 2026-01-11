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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση – Έντονο κύμα ψύχους και χιόνια στα ορεινά
Ειδήσεις
14:14 - 11 Ιαν 2026

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: «Πορτοκαλί» προειδοποίηση – Έντονο κύμα ψύχους και χιόνια στα ορεινά

Reporter.gr Newsroom
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Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις. Πολύ χαμηλές αναμένεται να διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης ενώ παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα κάνει την εμφάνισή του τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26) ενω χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dflqd8y4tpx5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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