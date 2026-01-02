Τραμπ: Aπειλεί με επέμβαση στο Ιράν - Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις στη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Παρασκευή (2/1) ότι θα έρθει σε βοήθεια των διαδηλωτών στο Ιράν εάν οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ταραχών που έχουν προκαλέσει αρκετούς νεκρούς και συνιστούν τη μεγαλύτερη εσωτερική απειλή για τις ιρανικές αρχές εδώ και χρόνια.

«Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και έτοιμοι να επέμβουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πλήξει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, συμμετέχοντας σε ισραηλινή αεροπορική εκστρατεία που στόχευε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τη στρατιωτική της ηγεσία.

Ο ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος Αλί Λαριτζανί απάντησε από τη μεριά του στις δηλώσεις Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση σε εσωτερικά ζητήματα του Ιράν θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής. Το Ιράν στηρίζει ομάδες στον Λίβανο, το Ιράκ και την Υεμένη.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την ώρα που τοπικός αξιωματούχος στο δυτικό Ιράν, όπου έχουν αναφερθεί αρκετοί θάνατοι, προειδοποίησε μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι οποιαδήποτε αναταραχή ή παράνομη συγκέντρωση θα αντιμετωπιστεί «αποφασιστικά και χωρίς επιείκεια», αυξάνοντας την πιθανότητα κλιμάκωσης.

Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων τριών ετών

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαδηλώσεις αυτής της εβδομάδας για την εκτίναξη του πληθωρισμού έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν, με θανατηφόρες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας να επικεντρώνονται στις δυτικές επαρχίες Λορεστάν και Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι. Κρατικά προσκείμενα μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αναφέρει τουλάχιστον έξι θανάτους από την Τετάρτη, μεταξύ των οποίων και ένας άνδρας που, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν μέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Ιράν έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα κύματα μαζικών ταραχών τις τελευταίες δεκαετίες, συχνά καταστέλλοντας τις διαδηλώσεις με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μαζικές συλλήψεις. Ωστόσο, τα οικονομικά προβλήματα ενδέχεται να καθιστούν τις αρχές πιο ευάλωτες αυτή τη φορά.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων τριών ετών, μετά τις πανεθνικές κινητοποιήσεις που προκλήθηκαν από τον θάνατο μιας νεαρής γυναίκας υπό κράτηση στα τέλη του 2022 και παρέλυσαν τη χώρα για εβδομάδες, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης αναταραχής, ο εκλεγμένος πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο, δεσμευόμενος για διάλογο με τους ηγέτες των διαδηλώσεων σχετικά με την κρίση του κόστους ζωής, την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφεραν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών.

Μιλώντας την Πέμπτη, πριν από την απειλή του Τραμπ για αμερικανική δράση, ο Πεζεσκιάν αναγνώρισε ότι οι ευθύνες για την κρίση βαραίνουν τις ίδιες τις αρχές.

«Εμείς φταίμε… Μην αναζητάτε την Αμερική ή οποιονδήποτε άλλον για να ρίξετε την ευθύνη. Πρέπει να υπηρετούμε σωστά ώστε ο λαός να είναι ικανοποιημένος από εμάς… Εμείς πρέπει να βρούμε λύση σε αυτά τα προβλήματα», δήλωσε.

Η κυβέρνηση Πεζεσκιάν επιχειρεί να εφαρμόσει πρόγραμμα οικονομικής απελευθέρωσης, ωστόσο ένα από τα μέτρα της —η απορρύθμιση ορισμένων συναλλαγματικών ισοτιμιών— έχει συμβάλει σε απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού ριάλ στην ανεπίσημη αγορά.

Η υποχώρηση του νομίσματος έχει επιδεινώσει τον πληθωρισμό, ο οποίος, ακόμη και σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, παραμένει πάνω από το 36% από τον Μάρτιο, σε μια οικονομία που έχει πληγεί σφοδρά από τις δυτικές κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα του περασμένου έτους έχουν προσθέσει επιπλέον πίεση στις αρχές, όπως και η ανατροπή του στενού συμμάχου της Τεχεράνης, Μπασάρ αλ-Άσαντ, στη Συρία, καθώς και τα ισραηλινά πλήγματα κατά της βασικής περιφερειακής της συμμαχίας, της λιβανέζικης Χεζμπολάχ.