ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Σαμαρά
Ανεμοδείκτης
12:36 - 02 Ιαν 2026

Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Σαμαρά

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρωτοχρονιάτικο, γραπτό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά ήταν μάλλον βαρύ και ίσως να περιείχε και μία είδηση, αν και εφόσον οι λεπτομέρειες κάποιες φορές έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους.

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη! Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!». Μία λεπτομέρεια είναι ότι το μήνυμα δεν περιλαμβάνει κάποια ευχή για τη νέα χρονιά - κατανοητό θα μπορούσε να πει κανείς, δεδομένης της πρόσφατης οικογενειακής τραγωδίας. Μία άλλη είναι το κεφαλαίο «Α» στην Αλήθεια που «η πατρίδα απαιτεί». Ορισμένοι υποψιάζονται ότι αυτό μπορεί να είναι το όνομα του κόμματος που λέγεται ότι κυοφορείται…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία
Ανεμοδείκτης

Η δεξίωση στο Προεδρικό και οι παρουσίες (ή απουσίες) με σημασία

Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;
Ανεμοδείκτης

Τελικά ποιος είναι ο «αγαπημένος» αντίπαλος του Μητσοτάκη;

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου
Πολιτική

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;
Ανεμοδείκτης

Πόσο θα διαρκέσει αυτό το θέατρο του (πολιτικού) παραλόγου;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 14:30

Goldman Sachs: Νέα «έξοδος» στις αγορές με ομόλογα 1,5 δισ. ευρώ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/07/2026 - 14:29

Οι κάτοικοι της Σαλαμίνας έγιναν «Life Savers» - Αγκάλιασαν τη δράση του Allwyn Care και συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών

Πολιτική
15/07/2026 - 14:22

Κοινοβουλευτική παρουσία για τους Δημοκράτες του Κασσελάκη – Ορκίστηκε βουλευτής η Μυρτώ Κοροβέση

Ειδήσεις
15/07/2026 - 14:16

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Φρένο σε παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Φοροδιαφυγή άνω των €200.000

Πολιτική
15/07/2026 - 14:11

«Πόλεμος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος απέχει από την ΚΟ και καταγγέλλει σχέδιο για την επιστροφή Πολάκη

Νομίσματα
15/07/2026 - 14:00

Στα «πράσινα» η αγορά crypto με ώθηση από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

Περιβάλλον
15/07/2026 - 13:59

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:43

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

Υγεία
15/07/2026 - 13:39

8 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν το χειρουργείο με την προεγχειρητική βιοψία μαστού

Πολιτική
15/07/2026 - 13:27

Μανιάτης προς Κομισιόν: Πώς αξιολογείτε την υπονόμευση της έρευνας από την «Κυβέρνηση των Αρίστων»;

Ειδήσεις
15/07/2026 - 13:23

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/07/2026 - 13:09

Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων: Στη 13η θέση της λίστας Fortune Most Admired Companies in Greece 2026

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 13:07

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Αύξηση πωλήσεων σε όγκο και ενίσχυση της κερδοφορίας το 2025

Ανεμοδείκτης
15/07/2026 - 13:05

Ο Κασσελάκης στο κατώφλι της Βουλής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15/07/2026 - 13:04

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγαλώνει η «ψαλίδα» στην αγροτική παραγωγή – Άνοδος τιμών και εξόδων

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 12:58

Ο Όμιλος Σαράντη και η Μασούτης ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Σύμπλευση για τη στήριξη των σχολείων των ακριτικών νησιών

Ναυτιλία
15/07/2026 - 12:58

Σε ανοδική τροχιά η ελληνική ναυτιλία: Στα 1.871 πλοία μετά την αύξηση 1,8% τον Μάιο

Οικονομία
15/07/2026 - 12:48

ΕΛΣΤΑΤ: Στο +6,9% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο – Ισχυρή άνοδος σε εκπαίδευση και μεταποίηση

Γιώργος Ραυτόπουλος
15/07/2026 - 12:41

Το χρονικό της αποσύνθεσης του ΣΥΡΙΖΑ

Ακίνητα
15/07/2026 - 12:26

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Νέα κριτήρια «ανοίγουν» περισσότερες κλειστές κατοικίες - Πώς θα πάρετε επιδότηση

Πολιτική
15/07/2026 - 12:16

Κορυφώνεται η «έξοδος» στον ΣΥΡΙΖΑ: Κοντοτόλη, Μαμουλάκης και Μεϊκόπουλος οι σημερινές αποχωρήσεις

Πολιτική
15/07/2026 - 12:04

Βελόπουλος: Μοναδικός μας οδηγός το εθνικό συμφέρον - Αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασίες

Οικονομία
15/07/2026 - 11:52

Παπαθανάσης: Σημαντική επιτυχία η Αξιολόγηση Πυλώνων (Pillar Assessment) για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 11:52

Ο Κάθετος Διάδρομος ανοίγει στα Δυτικά Βαλκάνια – Στο τραπέζι νέα έργα και επενδύσεις

Ανακοινώσεις
15/07/2026 - 11:41

Autohellas: 5η περίοδος εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Το σκίτσο του ΚΥΡ
15/07/2026 - 11:36

Μετακόμιση στην Ιθάκη

Υγεία
15/07/2026 - 11:35

Το «Νοσοκομείο του Μέλλοντος» στο Αρεταίειο

Ναυτιλία
15/07/2026 - 11:31

ΟΛΠ: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025 με επενδύσεις σε ESG, κοινωνία και πράσινη μετάβαση

Πολιτική
15/07/2026 - 11:19

Μητσοτάκης από Βόρεια Εύβοια: «Σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές του 2027»

ΥΔΡΕΥΣΗ
15/07/2026 - 11:14

Πτώση πίεσης και διακοπές υδροδότησης σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ