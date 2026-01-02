Μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Σαμαρά

Το πρωτοχρονιάτικο, γραπτό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά ήταν μάλλον βαρύ και ίσως να περιείχε και μία είδηση, αν και εφόσον οι λεπτομέρειες κάποιες φορές έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους.

«Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες. Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη! Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!». Μία λεπτομέρεια είναι ότι το μήνυμα δεν περιλαμβάνει κάποια ευχή για τη νέα χρονιά - κατανοητό θα μπορούσε να πει κανείς, δεδομένης της πρόσφατης οικογενειακής τραγωδίας. Μία άλλη είναι το κεφαλαίο «Α» στην Αλήθεια που «η πατρίδα απαιτεί». Ορισμένοι υποψιάζονται ότι αυτό μπορεί να είναι το όνομα του κόμματος που λέγεται ότι κυοφορείται…