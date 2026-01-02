Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος επιδιώκει διάλογο και λύση στο Κυπριακό – Πρόσκληση στον Ερντογάν

Με αφορμή την ανάληψη της εξάμηνης εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε στο γερμανικό δίκτυο ZDF, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου και της ενεργής παρουσίας της ΕΕ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Ως μικρό κράτος δεν έχουμε κρυφή ατζέντα. Αυτό διευκολύνει την επίτευξη συμβιβασμών, και η ΕΕ λειτουργεί βάσει συμβιβασμών», ανέφερε ο Κύπριος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι βασικοί στόχοι της προεδρίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, την μετανάστευση και το Ουκρανικό ζήτημα.

Όπως τόνισε, η ΕΕ στο παρελθόν υπήρξε εξαρτημένη σε κρίσιμους τομείς: στην άμυνα από τις ΗΠΑ, στις πρώτες ύλες από την Κίνα και στην ενέργεια από τη Ρωσία.

Στρατηγική προσέγγιση Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο Νίκος Χριστοδουλίδης θέτει ως στόχο την προσέγγιση της ΕΕ με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής Μεσογείου, του Περσικού Κόλπου και της Ινδίας. Όπως εξήγησε, «είναι μια περιοχή τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας που γειτνιάζει άμεσα με την ΕΕ, αλλά συχνά κυριαρχεί η αίσθηση ότι η Ένωση δεν ενδιαφέρεται πραγματικά».

Ο πρόεδρος υπενθύμισε μάλιστα τις προσπάθειες της Κύπρου για στενότερη συνεργασία με χώρες της περιοχής, όπως η Αίγυπτος και ο Λίβανος, αναφέροντας τη στρατηγική συμφωνία με την Αίγυπτο που υπογράφηκε παρουσία της προέδρου της Κομισιόν και άλλων ηγετών. Τόνισε ότι οι νεοαποικιακές προσεγγίσεις στο παρελθόν απέτυχαν και ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει σχέσεις σεβασμού και συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής.

Κυπριακό και Τουρκία

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τους κινδύνους του status quo: «Η ‘Πράσινη Γραμμή’ λειτουργεί ως frozen conflict, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναζωπυρωθεί. Το μάθημα της Γάζας δείχνει ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ‘παγωμένες’ συγκρούσεις. Επομένως, η επανένωση της Κύπρου αποτελεί ευκαιρία για τον λαό του νησιού».

Σε σχέση με την Τουρκία, σημείωσε ότι η Κύπρος θα ωφελούνταν περισσότερο από έναν γείτονα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενώ αναγνώρισε ότι η παρουσία 30.000 Τούρκων στρατιωτών στον βορρά αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια του νησιού.

Προσωπική πρόσκληση προς Ερντογάν

Η συνέντευξη έκλεισε με μια σημαντική αναφορά στην Τουρκία: «Αν ο Πρόεδρος Ερντογάν επιθυμεί να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Κύπρο, τον προσκαλώ θερμά και θα τον υποδεχθώ προσωπικά στο αεροδρόμιο», δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, προκαλώντας αίσθηση και στέλνοντας μήνυμα διάθεσης διαλόγου και συνεργασίας.

Ο πρόεδρος της Κύπρου επανέλαβε ότι η προεδρία της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για να ενισχυθεί ο ρόλος της Κύπρου στην ΕΕ, αλλά και για να προωθηθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή.