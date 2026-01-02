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Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν «σκανδαλώδη εμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας»
Ειδήσεις
23:18 - 02 Ιαν 2026

Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν «σκανδαλώδη εμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας»

Reporter.gr Newsroom
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Η απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσά τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), καταγγέλλεται σήμερα ως «σοβαρό πλήγμα για την ανθρωπιστική βοήθεια» στον παλαιστινιακό θύλακα. Η εν λόγω απόφαση, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, αφορά οργανώσεις που αρνήθηκαν να υποβάλουν καταλόγους με τα στοιχεία των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους.

Σύμφωνα με τους MSF, η απαίτηση αυτή συνιστά «σκανδαλώδη παρέμβαση» και έχει στόχο, σύμφωνα με το Ισραήλ, την «αποτροπή της διείσδυσης τρομοκρατών σε ανθρωπιστικές δομές». Ωστόσο, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτηρίζουν τον κανονισμό «κυνική και προσχεδιασμένη προσπάθεια να εμποδιστεί η παροχή υπηρεσιών στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη» και τονίζουν ότι «είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας».

Το μέτρο αφορά μόνο τη Λωρίδα της Γάζας, όμως αρκετές ΜΚΟ εκφράζουν ανησυχία ότι στο μέλλον μπορεί να επεκταθεί και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι MSF υπογραμμίζουν την «εύλογη ανησυχία» τους για την καταγραφή και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων των Παλαιστινίων υπαλλήλων τους, δεδομένου ότι τουλάχιστον 15 συνάδελφοί τους έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές δυνάμεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

«Δεν διευκρινίζεται πώς αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν, θα αποθηκευτούν ή θα κοινοποιηθούν», αναφέρουν οι MSF, προσθέτοντας ότι η απαίτηση καταλόγων «αποτελεί σκανδαλώδη παρέμβαση», ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν εκφοβιστεί, συλληφθεί αυθαίρετα ή δεχθεί επιθέσεις.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υπογραμμίζουν τη σημαντική συνεισφορά τους στη Γάζα, δηλώνοντας ότι στηρίζουν «μία στις πέντε νοσοκομειακές κλίνες» και βοηθούν «μία στις τρεις εγκύους κατά τον τοκετό». Παρά την απόφαση του Ισραήλ, οι MSF συνεχίζουν να «επιδιώκουν διάλογο με τις ισραηλινές αρχές» για την άρση των περιορισμών.

Οι 37 οργανώσεις έχουν ενημερωθεί ότι έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Μαρτίου για να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας εάν δεν συμμορφωθούν. Εκτός από τους MSF, στις οργανώσεις περιλαμβάνονται το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η Care, η World Vision και η Oxfam.

Η απόφαση αυτή προκαλεί έντονες ανησυχίες στον διεθνή ανθρωπιστικό χώρο, καθώς περιορίζει την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες υγείας και στήριξης σε έναν πληθυσμό που πλήττεται από την ένοπλη σύρραξη και την ανθρωπιστική κρίση.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/01/2026 - 23:18
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