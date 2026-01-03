Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρό σεισμό 6,5 ρίχτερ στο Μεξικό

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (2/1) στο Μεξικό, μετά από ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κυρίως σε κατοικίες κοντά στο επίκεντρο, στις ακτές του Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 07:58 τοπική ώρα (15:58 ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης του Μεξικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 35 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα, όπου ήχησαν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να βγουν στους δρόμους πανικόβλητοι, ακόμη και με τις πιτζάμες τους. Η πρόεδρος της χώρας, Κλαούδια Σέινμπαουμ, διέκοψε προσωρινά την καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου.

Λίγο αργότερα, η πρόεδρος ανέφερε πως, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, δεν είχαν καταγραφεί σοβαρές ζημιές ούτε στην Πόλη του Μεξικού ούτε στην πολιτεία Γκερέρο. Ωστόσο, οι αρχές της πρωτεύουσας ανακοίνωσαν στη συνέχεια τον θάνατο ενός 60χρονου άνδρα, ο οποίος σκοτώθηκε πέφτοντας καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του στον δεύτερο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης, Κλάρα Μπρουγάδα, γνωστοποίησε επίσης ότι 12 άτομα τραυματίστηκαν.

Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη η Σαν Μάρκος, κοντά στη γνωστή τουριστική πόλη Ακαπούλκο. Η κυβερνήτρια της Γκερέρο, Έβελιν Σαλγάδο, ανακοίνωσε τον θάνατο μίας 50χρονης γυναίκας, η οποία καταπλακώθηκε όταν κατέρρευσε το σπίτι της. Ο δήμαρχος της Σαν Μάρκος, Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, ανέφερε ότι περίπου 50 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ σχεδόν όλα τα σπίτια παρουσίασαν σοβαρές ρωγμές.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο εικόνες εκτεταμένων ζημιών, με τοίχους να έχουν καταρρεύσει και κτίρια να έχουν υποστεί σοβαρές φθορές. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά και υπέστη τεράστια καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά κάτοικος της πόλης.

Στην Ακαπούλκο, τουρίστες εγκατέλειψαν έντρομοι τα ξενοδοχεία τους, με έναν εξ αυτών να δηλώνει ότι «η χρονιά ξεκίνησε με τρόμο», προσθέτοντας πως ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί. Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκαν συνολικά 546 μετασεισμικές δονήσεις, οι περισσότερες χαμηλής έντασης.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Μεξικό διαθέτει εκτεταμένα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία ενημερώνουν τον πληθυσμό μέσω κινητών τηλεφώνων και μεγαφώνων στους δρόμους, δίνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα για προστασία.

Σημειώνεται ότι το Μεξικό βρίσκεται σε ιδιαίτερα σεισμογενή ζώνη, καθώς πάνω από το έδαφός του συγκλίνουν πέντε τεκτονικές πλάκες. Η χώρα έχει βιώσει στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς, όπως εκείνον του 1985 με πάνω από 12.000 νεκρούς και τον σεισμό του 2017 που κόστισε τη ζωή σε 369 ανθρώπους, κυρίως στην πρωτεύουσα, η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του υπεδάφους της.