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Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Βενεζουέλα - Συνελήφθη ο Μαδούρο, υποστηρίζει ο Τραμπ
Ειδήσεις
11:47 - 03 Ιαν 2026

Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την επίθεση στη Βενεζουέλα - Συνελήφθη ο Μαδούρο, υποστηρίζει ο Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Πολλές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, νωρίς το Σάββατο (3/1), ενώ στήλες μαύρου καπνού και αεροσκάφη ήταν ορατά, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, διακοπή ρεύματος επηρέασε το νότιο τμήμα της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση, όπως ανέφεραν μάρτυρες. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε τις αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν περίπου στις 2 π.μ. τοπική ώρα, ούτε το ακριβές σημείο όπου συνέβαιναν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα υποσχεθεί χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομερώς τους στόχους του, αλλά, έχει ασκήσει ιδιωτικά πίεση στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα ήταν «έξυπνο» για τον Μαδούρο να αποχωρήσει από την εξουσία.

Ο Μαδούρο από τη δική του μεριά έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ανακοίνωσε αποκλεισμό όλων των πλοίων που έχουν υποστεί κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο στρατηγικής πίεσης προς τον Μαδούρο.

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«Αυτή τη στιγμή βομβαρδίζουν το Καράκας», έγραψε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, στην πλατφόρμα Χ. «Ειδοποιήστε τους πάντες, έχουν επιτεθεί στη Βενεζουέλα. Βομβαρδίζουν με πυραύλους. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και ο ΟΗΕ πρέπει να συνεδριάσουν άμεσα».

Ο Πέτρο, ο οποίος δεν παρείχε περαιτέρω πληροφορίες ούτε ανέφερε την πηγή των ισχυρισμών του, έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στην εκστρατεία πίεσης των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει σημαντική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός αεροπλανοφόρου, πολεμικών πλοίων και προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών που σταθμεύουν στην Καραϊβική.

Πέρα από την ανακοίνωση του αποκλεισμού, ο Τραμπ έχει επεκτείνει τις κυρώσεις και έχει πραγματοποιήσει πλήγματα σε πλοία που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό και την Καραϊβική Θάλασσα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έπληξαν» μια περιοχή στη Βενεζουέλα όπου φέρεται ότι φορτώνονται σκάφη με ναρκωτικά, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία η Ουάσινγκτον πραγματοποίησε χερσαίες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης.

Δεν διευκρίνισε αν τα πλήγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν από τη CIA. Άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πίσω από αυτά βρισκόταν η υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει τη χώρα της Νότιας Αμερικής ότι πλημμυρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά, ενώ η κυβέρνησή του εδώ και μήνες βομβαρδίζει σκάφη που προέρχονται από τη Νότια Αμερική και τα οποία, όπως υποστηρίζει, μετέφεραν ναρκωτικά. Πολλές χώρες έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις αυτές ως εξωδικαστικές δολοφονίες, και η κυβέρνηση του Μαδούρο έχει πάντοτε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Επιβεβαιώνουν την επίθεση οι ΗΠΑ - Συνελήφθη ο Μαδούρο, υποστηρίζει ο Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγμα κατά της Βενεζουέλας και συνέλαβαν τον πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος μεταφέρθηκε εκτός της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται σύμφωνα με το Reuters για την πρώτη τόσο άμεση αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989, όταν οι ΗΠΑ ανέτρεψαν τον στρατιωτικό ηγέτη Μανουέλ Νοριέγα.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/01/2026 - 11:48
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