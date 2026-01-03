Έκκληση ΟΗΕ προς το Ισραήλ για άρση της απαγόρευσης εισόδου των ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε χθες (2/1) έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή της να απαγορεύσει την είσοδο δεκάδων διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον εκπρόσωπό του.

Ο κ. Γκουτέρες δηλώνει έντονα ανήσυχος για την απόφαση των ισραηλινών αρχών να αναστείλουν τη δραστηριότητα πολλών διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ζητά την άμεση ακύρωση του μέτρου, όπως επισημαίνεται στο κείμενο που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία των διεθνών οργανώσεων είναι απολύτως κρίσιμη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που σώζει ζωές, ενώ η απόφαση του Ισραήλ ενέχει τον κίνδυνο να ανατραπεί η εύθραυστη πρόοδος που είχε επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός.

Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να προστεθεί σε ήδη υπάρχοντες περιορισμούς, οι οποίοι έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις στην είσοδο βασικών αγαθών στη Γάζα, όπως τρόφιμα, φάρμακα, υγειονομικό εξοπλισμό και υλικά στέγασης. Όπως τονίζεται, το νέο μέτρο αναμένεται να επιδεινώσει περαιτέρω τη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο παλαιστινιακός πληθυσμός.

Οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι απαγόρευσαν την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 μεγάλες διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι οργανώσεις αυτές δεν συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση υποβολής καταλόγων του προσωπικού τους, επικαλούμενες λόγους «ασφαλείας».

Η απόφαση προκαλεί έντονη ανησυχία για νέες καθυστερήσεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια περιοχή που έχει υποστεί εκτεταμένη καταστροφή ύστερα από δύο χρόνια πολέμου, με τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων να έχει άμεση ανάγκη στέγασης, ιατρικής περίθαλψης και επαρκούς επισιτισμού. Παράλληλα, πολλές ΜΚΟ εκφράζουν φόβους ότι το μέτρο υποδηλώνει πρόθεση παρακολούθησης των Παλαιστίνιων εργαζομένων από τις ισραηλινές αρχές, κάτι που χαρακτηρίζουν παράνομο.

Μεταξύ των οργανώσεων που επηρεάζονται από την απόφαση περιλαμβάνονται οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η Care, η World Vision και η Oxfam.

Αν και το μέτρο εφαρμόζεται προς το παρόν αποκλειστικά στη Λωρίδα της Γάζας, ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν ήδη ανησυχίες ότι ενδέχεται να επεκταθεί στο άμεσο μέλλον και στη Δυτική Όχθη.