Οι προτεραιότητες της Κύπρου για τη ναυτιλία κατά την προεδρία της ΕΕ

Με τη ναυτιλία να βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ισορροπιών, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί αρχίζουν να παράγουν πραγματικά αποτελέσματα για τον κλάδο.

Η εφαρμογή του EU ETS, η ενεργοποίηση του FuelEU Maritime, η πίεση στο κόστος λειτουργίας των πλοίων και οι ανοιχτές γεωπολιτικές εστίες σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς συνθέτουν ένα περιβάλλον αυξημένης έντασης για την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Το κυπριακό εξάμηνο ξεκινά με τη διαχείριση του «μετά» και συγκεκριμένα με το πως εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις χωρίς να διαβρώνουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου, πώς αποφεύγονται αποκλίσεις από το διεθνές πλαίσιο του IMO και πώς διατηρείται εντός ΕΕ το ναυτιλιακό τονάζ σε μια περίοδο αυξανόμενων εξωγενών πιέσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτιλία αντιμετωπίζεται από τη Λευκωσία όχι ως παράρτημα της περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά ως στρατηγικός τομέας μεταφορών, εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας. Η ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας κινείται σε συγκεκριμένους άξονες, με κλειδωμένα θεσμικά ορόσημα και σαφή πολιτικά όρια, που θα καθορίσουν τον τόνο της ευρωπαϊκής συζήτησης μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κυπριακή Προεδρία δεν περιορίζεται στη διαχείριση των ρυθμιστικών φακέλων. Έχει ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε έναν τομέα που θεωρείται διαρθρωτικός για το μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, το ανθρώπινο δυναμικό και τη ναυτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Κεντρικό στοιχείο της ατζέντας είναι η κοινή Δήλωση Υπουργών για τη Ναυτική Εκπαίδευση και την Απασχόληση, η οποία προγραμματίζεται να παρουσιαστεί την άνοιξη του 2026, στο περιθώριο των ναυτιλιακών εργασιών της Προεδρίας.

Η δήλωση δεν θα εισάγει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά θα αποτυπώνει με πολιτικούς όρους ένα πρόβλημα που εδώ και χρόνια καταγράφεται από τον κλάδο, τη σταδιακή αποσύνδεση της Ευρώπης από το ίδιο της το ναυτικό ανθρώπινο κεφάλαιο.

Στο επίκεντρο της δήλωσης τίθενται τρεις άξονες.

Πρώτον, η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο υποδομών, προγραμμάτων και πιστοποιήσεων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, τα εναλλακτικά καύσιμα και τις ψηφιακές δεξιότητες. Η Προεδρία επιδιώκει να συνδεθεί η εκπαιδευτική συζήτηση με τις πραγματικές απαιτήσεις των πλοίων που ήδη εντάσσονται στον στόλο και όχι με θεωρητικά μοντέλα μελλοντικής ναυτιλίας.

Δεύτερον, η αντιμετώπιση του ελλείμματος Ευρωπαίων ναυτικών. Η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει ότι η απώλεια ευρωπαϊκών πληρωμάτων δεν είναι μόνο κοινωνικό ζήτημα, αλλά και θέμα στρατηγικής αυτονομίας και ασφάλειας.

Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση μεταφέρεται από το επίπεδο των γενικών διαπιστώσεων στο επίπεδο της πολιτικής κατεύθυνσης, με σαφή αναφορά στην ανάγκη ευθυγράμμισης εκπαιδευτικών πολιτικών, κρατικών ενισχύσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεξιοτήτων.

Τρίτος άξονας είναι η ενσωμάτωση περισσότερων γυναικών στη ναυτιλία, τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά. Η προσέγγιση της Προεδρίας αποφεύγει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα και εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, οι συνθήκες εργασίας, η επαγγελματική εξέλιξη και η πιστοποίηση.