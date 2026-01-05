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Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ειδήσεις
14:10 - 05 Ιαν 2026

Δημοσκόπηση WP: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο; Ποιον ρόλο θα πρέπει να έχουν οι ΗΠΑ στη λήψη αποφάσεων για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας; Η Washington Post έκανε μία δημοσκόπηση και κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις.

Η δημοσκόπηση της Post διαπιστώνει ότι οι Αμερικανοί είναι σχεδόν ισόποσα μοιρασμένοι μεταξύ έγκρισης και αποδοκιμασίας της αποστολής δυνάμεων των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Μαδούρο, αν και οι περισσότεροι λένε ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου. Το κοινό είναι επίσης επιφυλακτικό σχετικά με την ανάληψη του ελέγχου της κυβέρνησης της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ ή την απόφαση για την ηγεσία της.

Η δημοσκόπηση καταγράφει τις άμεσες αντιδράσεις των αμερικανών πολιτών για την παρέμβαση στη Βενεζουέλα, με 6 στους 10 ερωτηθέντες να λένε ότι άκουσαν «αρκετά» για την επιχείρηση.

Τέσσερις στους 10 Αμερικανούς εγκρίνουν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό αποδοκιμάζει και σχεδόν 1 στους 5 δεν είναι σίγουρος.

Οι αντιδράσεις στην επιχείρηση διχάστηκαν έντονα σε κομματικές γραμμές, με το 74% των Ρεπουμπλικανών να την εγκρίνουν και το 76% των Δημοκρατικών να την αποδοκιμάζουν. Ελαφρώς περισσότεροι ανεξάρτητοι την αποδοκιμάζουν παρά την εγκρίνουν, με ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό να λέει ότι δεν είναι σίγουροι.

Δυσαρέσκεια για τη μη έγκριση από το Κογκρέσο

Περισσότεροι από 6 στους 10 Αμερικανούς λένε ότι η επιχείρηση θα έπρεπε να απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, ενώ λιγότεροι από 4 στους 10 λένε ότι ήταν σωστό ο Τραμπ να διατάξει την επιχείρηση μόνος του. Οι Ρεπουμπλικάνοι λένε ότι οι ενέργειες του Τραμπ ήταν κατάλληλες με αναλογία περίπου 3 προς 1, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων λέει ότι το Κογκρέσο θα έπρεπε να την εγκρίνει.

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Το ήμισυ του κοινού λέει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να δικάσουν τον Μαδούρο για διακίνηση ναρκωτικών. Μόνο το 14% λέει ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί, ενώ το 36% δεν είναι σίγουρο.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η δημοσκόπηση της Post διαπιστώνει ότι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται παρά υποστηρίζουν την ανάληψη του ελέγχου της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ και την επιλογή μιας νέας κυβέρνησης για τη χώρα, με ένα σημαντικό 30% να λέει ότι δεν είναι σίγουροι. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κυβερνήσουν τη χώρα» για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Λίγο λιγότεροι από τους μισούς Ρεπουμπλικάνους υποστηρίζουν την κατάληψη της Βενεζουέλας και τον καθορισμό νέας κυβέρνησης για τη χώρα. Περίπου 2 στους 10 αντιτίθενται σε αυτήν την ιδέα, ενώ περίπου το ένα τρίτο δεν είναι σίγουροι. Η υποστήριξη μειώνεται στο 18% μεταξύ των ανεξάρτητων και στο 9% μεταξύ των Δημοκρατικών, με τις πλειοψηφίες και των δύο ομάδων να αντιτίθενται.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών λέει ότι ο λαός της Βενεζουέλας θα πρέπει να αποφασίσει για την ηγεσία της χώρας, ενώ μόνο το 6% λέει ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να το πράξουν.

Υπάρχει διακομματική συμφωνία σε αυτό το ερώτημα, με πάνω από 9 στους 10 Ρεπουμπλικανούς, Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους να λένε ότι οι Βενεζουελάνοι θα πρέπει να επιλέξουν τους ηγέτες τους.

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