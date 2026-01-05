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Κραν Μοντανά: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Αυξάνεται η οργή των πολιτών
Ειδήσεις
13:48 - 05 Ιαν 2026

Κραν Μοντανά: Ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Αυξάνεται η οργή των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Ενισχύονται οι πιέσεις για να δοθούν απαντήσεις στα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή Πρωτοχρονιάς σε μπαρ του ελβετικού προορισμού για σκι Κραν Μοντανά από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν έφηβοι.  

Το αλπικό χωριό, που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλέ, κατακλύστηκε χθες (4/1) από συλλυπητήρια μηνύματα, με πολλά εξ αυτών να προέρχονται από ηγέτες και σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Πάπας Λέων και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ.

Ποινική έρευνα

Οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Χθες Κυριακή (4/1) η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν τη σύλληψή τους και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος δαφυγής τους στο εξωτερικό.

Σήμερα το πρωί (5/1) η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση, με αφορμή το ότι οι ιδιοκτήτες του κλαμπ έχουν αφεθεί ελεύθεροι.

«Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες που θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ «Le Constellation», όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών, και τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες,τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες,τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους. Σημειώνεται πως μεταξύ των θυμάτων ταυτοποιήθηκε και μία Ελληνίδα, η 15χρονη Αλίκη, όπως ανακοίνωσε το ελληνικό ΥΠΕΞ, αλλά και η οικογένειά της.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους».

Ο Σαλβίνι είπε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου του μπαρ και αμφισβήτησε τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και το αν υπήρξαν αρκετοί έλεγχοι.

Σιωπηλή πομπή

Η Αΐκα Σαζπάζ, κάτοικος της περιοχής η οποία συμμετείχε σε μια σιωπηλή πομπή στη μνήμη των θυμάτων σε όλη την πόλη χθες Κυριακή, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το καλό των επόμενων γενεών.

«Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και η έρευνα θα πρέπει να είναι ενδελεχής, γιατί είναι τόσο απίστευτο», σημείωσε.

Μια άλλη ελβετική εφημερίδα, η Tages-Anzeiger, έγραψε ότι θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους για τα όρια ηλικίας στα μπαρ, για το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο και για τον κανονισμό που αφορά τα αποκαλούμενα «κεριά συντριβάνια» και τη χρήση τους.

Ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε μια δεκαετία και ότι τα πάντα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι αρχές του Βαλέ ανακοίνωσαν ότι οι ερευνητές ελέγχουν αν το μπαρ είχε περάσει από την ετήσια επιθεώρηση κτιρίου, αλλά η πόλη δεν είχε εκφράσει στο καντόνι ανησυχίες ή προβλήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του χώρου.

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