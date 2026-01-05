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Μαρινάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκειά της το τελευταίο διάστημα
Πολιτική
13:13 - 05 Ιαν 2026

Μαρινάκης για αγρότες: Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκειά της το τελευταίο διάστημα

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί (7/1) η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν ήδη προαναγγελθεί, στο πλαίσιο των δηλώσεων του αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν είτε με την παρουσία των αγροτών είτε χωρίς αυτή. Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρξουν άλλα».

«Δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος υπομονής», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να προστατεύσει τόσο τα συμφέροντα των αγροτών όσο και το σύνολο των πολιτών. «Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει την επιείκεια σε όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο που να μπορεί να ρυμουλκήσει τρακτέρ από τους δρόμους», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η υπομονή των πολιτών που ταλαιπωρούνται σε καθυστερήσεις για πέντε ώρες ή περισσότερες έχει πλέον εξαντληθεί.

Αναφερόμενος στις θεωρίες περί κλεισίματος δρόμων από την αστυνομία, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Το νέο επιχείρημα είναι ότι η αστυνομία κλείνει τους δρόμους. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε τέτοιο σημείο. Υπάρχει ήδη νομικό πλαίσιο που μπορεί να εφαρμοστεί. Τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως βρισκόμαστε στο και πέντε».

Σχετικά με τις κατηγορίες για το κλείσιμο των δρόμων από τις αστυνομικές δυνάμεις, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Η αστυνομία διαχειρίστηκε απλώς την κατάσταση που προκλήθηκε από τα μπλόκα. Είναι αστείο να υποστηρίζεται ότι η αστυνομία έκλεινε δρόμους για πολιτικούς λόγους. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι ασφαλές να κάνουν οι οδηγοί σλάλομ στους δρόμους, τότε πολύ απλά η πολιτεία δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι».

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