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Πρόεδρος Μεξικού: Απειλεί με αντίσταση στην επέμβαση των ΗΠΑ – Η Αμερική ανήκει στους λαούς της
Ειδήσεις
17:58 - 05 Ιαν 2026

Πρόεδρος Μεξικού: Απειλεί με αντίσταση στην επέμβαση των ΗΠΑ – Η Αμερική ανήκει στους λαούς της

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ, επανέλαβε σήμερα την αντίθεσή της στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την αιχμαλώτιση του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, τονίζοντας ότι η αμερικανική ήπειρος «δεν ανήκει σε κανένα δόγμα και σε καμία υπερδύναμη».

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών», δήλωσε η Σεϊνμπάουμ κατά την καθημερινή της συνέντευξη Τύπου. «Το Μεξικό υποστηρίζει σθεναρά ότι η Αμερική ανήκει στους λαούς της κάθε χώρας που την συναποτελούν», πρόσθεσε.

Η πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Μεξικό είναι κυρίαρχη χώρα, ενώ σημείωσε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της ασφάλειας και για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών είναι εφικτή και αναγκαία, αλλά όχι υποταγή. «Συνεργασία, ναι. Υποταγή και επέμβαση, όχι», τόνισε.

Η δήλωση της Σεϊνμπάουμ έγινε ως απάντηση στα πρόσφατα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που το Σαββατοκύριακο άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διατάξει στρατιωτική δράση στο Μεξικό εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών.

Η πρόεδρος τόνισε ότι η δήλωσή της συνάδει με το Σύνταγμα του Μεξικού, το οποίο καθορίζει ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής τη μη επέμβαση στις υποθέσεις άλλων χωρών.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, λίγο μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία πέρυσι, ο ίδιος χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις το καρτέλ Σιναλόα και άλλες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών, αναβιώνοντας ένα σχέδιο που είχε αναστείλει το 2019 έπειτα από αίτημα του τότε προέδρου του Μεξικού, Άντρες Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Τον Αύγουστο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τον στρατό για την καταπολέμηση των καρτέλ.

Η κίνηση της Σεϊνμπάουμ έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Μεξικού – ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση της χώρας επιδιώκει να διατηρήσει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της, υπερασπιζόμενη παράλληλα τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας.

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