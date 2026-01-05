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Reuters/Ipsos: Διχασμένοι οι Αμερικανοί για την επέμβαση στη Βενεζουέλα - Άνοδος της δημοτικότητας Τραμπ
Ειδήσεις
23:20 - 05 Ιαν 2026

Reuters/Ipsos: Διχασμένοι οι Αμερικανοί για την επέμβαση στη Βενεζουέλα - Άνοδος της δημοτικότητας Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται σημαντικά διχασμένη μετά την αιφνιδιαστική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, με έναν στους τρεις πολίτες να εγκρίνει τη δράση, ενώ το 72% εκφράζει ανησυχία για βαθύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Παράλληλα, καταγράφεται άνοδος της δημοτικότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα, που διεξήχθη την Κυριακή και τη Δευτέρα, ανέδειξε έντονες κομματικές διαφοροποιήσεις: το 65% των Ρεπουμπλικανών στηρίζει τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ενώ μόλις το 11% των Δημοκρατικών και το 23% των ανεξάρτητων εκφράζουν συμφωνία.

Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιχείρηση στο Καράκας τα ξημερώματα του Σαββάτου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο. Ο Μαδούρο παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές αρχές για να διωχθεί ποινικά με κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών.

Η δημοσκόπηση υπογραμμίζει επίσης τη στήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών σε μια εξωτερική πολιτική που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής στις γειτονικές χώρες: το 43% συμφωνεί ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν πολιτική κυριαρχίας στις υποθέσεις του Δυτικού Ημισφαιρίου», ενώ το 19% διαφώνησε. Οι υπόλοιποι δήλωσαν αναποφάσιστοι ή δεν απάντησαν.

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ ανέρχεται στο 42%, το υψηλότερο ποσοστό από τον Οκτώβριο και αυξημένο σε σχέση με το 39% που καταγράφηκε σε αντίστοιχη έρευνα τον Δεκέμβριο.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 1.248 ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά, με περιθώριο σφάλματος περίπου ±3 ποσοστιαίες μονάδες.

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