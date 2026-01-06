Γαλλία: Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Δεκέμβριο χάρη στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee, οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι 0,8% τον Νοέμβριο, αποτέλεσμα που συμφωνεί πλήρως με τη μέση πρόβλεψη οικονομολόγων σε έρευνα του Bloomberg.

Στην τελευταία συνεδρίασή της για το 2025, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, με τον πληθωρισμό να κινείται κοντά στον στόχο του 2%. Από τον Ιούνιο και μετά δεν έγιναν αλλαγές στην πολιτική της, ενώ οι αγορές και οι περισσότεροι αναλυτές θεωρούν ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία καταγράφει πληθωρισμό κάτω του 2% για περισσότερο από έναν χρόνο, οι πιέσεις παραμένουν πιο έντονες σε άλλα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Τα συνολικά στοιχεία για την περιοχή, που αναμένονται την Τετάρτη, προβλέπεται ότι θα δείξουν πληθωρισμό ακριβώς στο επίπεδο-στόχο της ΕΚΤ για τον Δεκέμβριο.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau, συγκαταλέγεται στους αξιωματούχους που υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να αποκλείει περαιτέρω προσαρμογές της νομισματικής πολιτικής. Τον προηγούμενο μήνα ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό είναι «κυρίως καθοδικοί» και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να διατηρήσει πλήρη ευελιξία στις επιλογές του για τις επόμενες αποφάσεις.

Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο έδειξαν μεγαλύτερη μείωση στο ενεργειακό κόστος, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε σταθερός στο 2,2%. Ταυτόχρονα, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,4%, μετά από πτώση 0,6% τον Νοέμβριο.