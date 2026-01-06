Οι ευρωπαίοι ηγέτες στέλνουν μήνυμα ενότητας και ασφάλειας στην Αρκτική με αφορμή τη Γροιλανδία

Ισχυρή στήριξη στην ευρωπαϊκή και διατλαντική ασφάλεια στην Αρκτική εξέφρασαν Ευρωπαίοι ηγέτες με κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του ΝΑΤΟ και τον σεβασμό στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της περιοχής.

Στην ανακοίνωση, που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας, οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, καθώς και ο Καγκελάριος της Γερμανίας, επισημαίνεται ότι η ασφάλεια της Αρκτικής αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Ευρώπη και τη διεθνή σταθερότητα.

Οι ηγέτες σημειώνουν ότι το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει την Αρκτική ως περιοχή στρατηγικής σημασίας, με αύξηση παρουσίας και δραστηριοτήτων από τους συμμάχους, ώστε να αποτραπούν απειλές και να διασφαλιστεί η ασφάλεια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δανία και τη Γροιλανδία, οι οποίες θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι της Συμμαχίας.

Η δήλωση υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά, με σεβασμό στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και στις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Σημαντικός χαρακτηρίζεται ο ρόλος των ΗΠΑ, τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας του 1951 με τη Δανία.

Τέλος, η κοινή δήλωση ξεκαθαρίζει ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της, και μόνο η Δανία και η ίδια η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν, διασφαλίζοντας τη σεβαστή αυτονομία της περιοχής.

Η κοινή δήλωση των ηγετών της Ευρώπης

Ακολουθεί η κοινή δήλωση του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, του Καγκελάριου της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και της Πρωθυπουργού της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και διατλαντική ασφάλεια.

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους. Εμείς και πολλοί άλλοι Σύμμαχοι έχουμε αυξήσει την παρουσία, τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις μας, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική και την αποτροπή αντιπάλων. Το Βασίλειο της Δανίας – συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας – αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει, συνεπώς, να διασφαλίζεται συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, με σεβασμό στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, όπως η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων. Πρόκειται για καθολικές αρχές και δεν θα πάψουμε να τις υπερασπιζόμαστε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν αναντικατάστατο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, τόσο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ όσο και μέσω της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του 1951.

Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Μόνο η Δανία και η Γροιλανδία έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.