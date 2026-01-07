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Credit αντί για κρατικά ομόλογα: Το επενδυτικό αποτύπωμα του 2025
Ειδήσεις
11:12 - 07 Ιαν 2026

Credit αντί για κρατικά ομόλογα: Το επενδυτικό αποτύπωμα του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 θα μείνει στη μνήμη των αγορών ως η χρονιά του credit και, πιο συγκεκριμένα, ως η χρονιά της βραχυπρόθεσμης επενδυτικής βαθμίδας. Οι εισροές σε ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (Investment Grade – IG) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τα βραχυπρόθεσμα funds να αναδεικνύονται στον απόλυτο πρωταγωνιστή, ξεπερνώντας κάθε άλλο «ριψοκίνδυνο» επενδυτικό τμήμα.

Η τάση αυτή καταγράφηκε παρά τις εντυπωσιακές εισροές που σημείωσαν τα funds αναδυόμενων αγορών (EM debt), γεγονός που υπογραμμίζει τη σαφή προτίμηση των επενδυτών προς την ποιότητα και τη μειωμένη διάρκεια.

Credit αντί για κρατικά ομόλογα

Τα κρατικά ομόλογα βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση μέσα στο 2025, καθώς η χαμηλή μεταβλητότητα των επιτοκίων και οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ ενίσχυσαν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, αλλά με έμφαση στην πιστωτική ποιότητα και όχι στη μακρά διάρκεια. Το αποτέλεσμα ήταν η συστηματική υπεραπόδοση των εταιρικών ομολόγων έναντι των κρατικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ζήτηση για credit αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και το 2026, αν και πιθανότατα πιο ήπια σε σύγκριση με το εξαιρετικά δυνατό 2025.

Συνεχείς εισροές στα IG funds

Την τελευταία εβδομάδα του έτους, τα funds επενδυτικής βαθμίδας κατέγραψαν την 27η συνεχόμενη εβδομάδα εισροών, ενώ συνολικά μέσα στο 2025 παρουσίασαν εκροές μόλις σε πέντε εβδομάδες. Τα βραχυπρόθεσμα funds έκλεισαν τη χρονιά με ακόμη μία ισχυρή εβδομάδα εισροών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως το «ασφαλές καταφύγιο» των αγορών credit.

Τα μεσοπρόθεσμα funds ακολούθησαν με 11 συνεχόμενες εβδομάδες εισροών, ενώ ακόμη και τα μακροπρόθεσμα funds κατέγραψαν θετικό ισοζύγιο για μία ακόμη εβδομάδα.

Υποτονικότερη εικόνα στο high yield

Αντίθετα, τα high yield funds παρουσίασαν οριακές εισροές την τελευταία εβδομάδα, με τη συνολική εικόνα στο δεύτερο μισό του 2025 να είναι σαφώς πιο αδύναμη σε σχέση με τα IG. Συγκεκριμένα, τα high yield funds κατέγραψαν εισροές μόλις σε έξι από τις τελευταίες 14 εβδομάδες.

Οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε global και ευρωπαϊκά funds, ενώ τα αμερικανικά high yield funds συνέχισαν να καταγράφουν εκροές. Στον χώρο των ETFs, ωστόσο, τα high yield ETFs παρουσίασαν θετικές ροές την τελευταία εβδομάδα.

Επιστροφή των ευρωπαϊκών μετοχών

Σημαντική ήταν και η εικόνα στις μετοχικές αγορές. Τα ευρωπαϊκά equity funds κατέγραψαν εισροές τις τελευταίες εβδομάδες του 2025, επιστρέφοντας σε θετικό έδαφος έπειτα από χρόνια εκροών. Πρόκειται για τη ισχυρότερη χρονιά εισροών από το 2015, στοιχείο που σηματοδοτεί αλλαγή κλίματος απέναντι στην ευρωπαϊκή αγορά μετοχών.

Συνολικά, τα μετοχικά funds κατέγραψαν την τελευταία εβδομάδα τη μεγαλύτερη εισροή από τον Μάιο, ενώ τα equity ETFs συμπλήρωσαν 18 συνεχόμενες εβδομάδες εισροών.

Σταθερό ενδιαφέρον και για τα υπόλοιπα fixed income

Τα funds κρατικών ομολόγων κατέγραψαν την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα εισροών, ενώ τα money market funds σημείωσαν την πρώτη θετική εβδομάδα έπειτα από τέσσερις. Τα global EM debt funds συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία, έχοντας παρουσιάσει μόλις μία εβδομάδα εκροών στις τελευταίες 37.

Συνολικά, τα fixed income funds έκλεισαν το έτος με 11 συνεχόμενες εβδομάδες εισροών, επιβεβαιώνοντας ότι το 2025 ανήκε ξεκάθαρα στο credit — και ειδικά στη βραχυπρόθεσμη, υψηλής ποιότητας έκφρασή του.

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