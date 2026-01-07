Γερμανία: Οριακή άνοδος της ανεργίας τον Δεκέμβριο, κάτω από τις προβλέψεις

Μικρότερη από τις αρχικές εκτιμήσεις αύξηση κατέγραψε η ανεργία στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη το Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας, επιβεβαιώνοντας την εικόνα υποτονικής ανάκαμψης της αγοράς εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3.000 άτομα, την ώρα που οι αναλυτές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, ανέμεναν άνοδο κατά περίπου 5.000.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,3%, γεγονός που υποδηλώνει σταθεροποίηση, αλλά χωρίς σαφή σημάδια δυναμικής βελτίωσης.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, η επικεφαλής του Γραφείου Εργασίας, Andrea Nahles, επισήμανε ότι η γερμανική αγορά εργασίας εξακολουθεί να επηρεάζεται από την ασθενή οικονομική δραστηριότητα. «Η αγορά εργασίας συνεχίζει να στερείται οικονομικής δυναμικής και η αδύναμη τάση παραμένει και στο τέλος του έτους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία κλείνουν μια χρονιά κατά την οποία η απασχόληση στη Γερμανία κινήθηκε σε ρυθμούς βραδείας ανάκαμψης, αντανακλώντας τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας.