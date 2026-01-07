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Χρυσός $5,2 δισ.: Πώς η Βενεζουέλα του Μαδούρο μετέφερε αποθέματα στην Ελβετία πριν τις κυρώσεις
Ειδήσεις
16:23 - 07 Ιαν 2026

Χρυσός $5,2 δισ.: Πώς η Βενεζουέλα του Μαδούρο μετέφερε αποθέματα στην Ελβετία πριν τις κυρώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Βενεζουέλα μετέφερε χρυσό αξίας σχεδόν 4,14 δισ. ελβετικών φράγκων (5,20 δισ. δολάρια) στην Ελβετία κατά τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του καθαιρεθέντος προέδρου Νικολά Μαδούρο, σύμφωνα με στοιχεία τελωνείων.

Η χώρα της Νότιας Αμερικής έστειλε 113 μετρικούς τόνους του πολύτιμου μετάλλου στην Ελβετία την περίοδο 2013–2016, από τότε δηλαδή που ο Μαδούρο ανέλαβε την εξουσία, σύμφωνα με δεδομένα που εξέτασε το Reuters. Ο χρυσός προερχόταν από την Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας, όπως μετέδωσε ο ελβετικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SRF, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση ρευστοποιούσε αποθέματα χρυσού για να στηρίξει την οικονομία της χώρας.

Δεν καταγράφηκαν εξαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα προς την Ελβετία από το 2017, όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έως και το 2025, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία.

Ο Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις σε επιχείρηση στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου και αντιμετωπίζει κατηγορίες σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων διακίνηση ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατία.

Τη Δευτέρα, η Ελβετία διέταξε το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στη χώρα από τον Μαδούρο και 36 συνεργάτες του, χωρίς ωστόσο να δώσει πληροφορίες για την ενδεχόμενη αξία ή την προέλευση των κεφαλαίων αυτών. Παραμένει άγνωστο αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ αυτών των περιουσιακών στοιχείων και του χρυσού που μεταφέρθηκε από την Κεντρική Τράπεζα.

Ο χρυσός, που προερχόταν από τα αποθέματα της Βενεζουέλας, μεταφέρθηκε πιθανότατα στην Ελβετία για επεξεργασία, πιστοποίηση και περαιτέρω διακίνηση, σύμφωνα με το SRF. Η Ελβετία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια κέντρα διύλισης χρυσού, φιλοξενώντας πέντε μεγάλες μονάδες επεξεργασίας.

Η Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας πούλησε σημαντικό μέρος των αποθεμάτων χρυσού για να στηρίξει την οικονομία και να εξασφαλίσει συνάλλαγμα εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Υπήρξε έντονη πώληση υπό πίεση από την Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας την περίοδο 2012–2016. Μεγάλο μέρος αυτής της ποσότητας κατέληξε στην Ελβετία», δήλωσε η Ρόνα Ο’Κόνελ, αναλύτρια αγορών της StoneX.

«Στη συνέχεια, ο χρυσός θα μπορούσε να παραμείνει σε αντισυμβαλλόμενους του χρηματοπιστωτικού τομέα ή να πουληθεί σε μικρές ράβδους στην Ασία ή οπουδήποτε αλλού στον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι εξαγωγές χρυσού προς την Ελβετία μηδενίστηκαν το 2017, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε διάφορα πρόσωπα από τη Βενεζουέλα, κατηγορούμενα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή υπονόμευση της δημοκρατίας. Η Ελβετία υιοθέτησε τις κυρώσεις της ΕΕ στις αρχές του 2018.

Οι κυρώσεις δεν περιλάμβαναν γενικό ελβετικό εμπάργκο στις εισαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα.

«Πιθανότατα σημειώθηκε μεγάλη πτώση των εξαγωγών στη συνέχεια, επειδή η Κεντρική Τράπεζα της Βενεζουέλας απλώς ξέμεινε από χρυσό», σημείωσε η Ο’Κόνελ.

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