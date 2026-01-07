Χριστοδουλίδης: Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας μια αυτόνομη και εξωστρεφής ΕΕ

«Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τους πολίτες της», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την επίσημη τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το «παρών» έδωσαν η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Ahmed Aboul Gheit και η σύζυγός του Laila Salah Eldin, ο πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Khalil Aoun και η σύζυγός του, Nehmat Aoun, ο πρόεδρο του Ιράκ, Abdul Latif Rashid και η σύζυγός του, Shanaz Ibrahim Ahmed, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Jasem Albudaiwi, η πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu και ο πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, η Κυπριακή Προεδρία «θα λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης».

Στον χαιρετισμό του στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Επίσης, ανέφερε ότι για αυτή την Ευρώπη θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, σημειώνοντας ότι όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωση, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική θα προσφέρει στους πολίτες της, με τελικό στόχο «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή προς τον κόσμο».

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου

Η επανένωση της Κύπρου παραμένει «απόλυτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνδέοντας τη μακρόχρονη διαίρεση του νησιού με ευρύτερες ευρωπαϊκές αρχές που ισχύουν «εξίσου και για τη Γροιλανδία», κατά την ομιλία της στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να διασφαλίσει την επιτυχία της διαδικασίας υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το 2026 θα μπορούσε να φέρει «ανανεωμένη δυναμική προς μια επανενωμένη Κύπρο». Υπενθύμισε την απόφασή της να διορίσει τον πρώην Επίτροπο Γιοχάνες Χαν ως Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για την Κύπρο, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει το ζήτημα αυτό στις Βρυξέλλες.

«Συναντιόμαστε σε μια χώρα όπου η υπόσχεση της επανένωσης αναμένει να εκπληρωθεί», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι λίγα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοούν τόσο καθαρά τι σημαίνει να ζεις με τις συνέπειες της διαίρεσης – και ταυτόχρονα να αρνείσαι να αφήσεις τη διαίρεση να καθορίσει το μέλλον.

«Γι’ αυτό είναι τόσο εύστοχο που η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ αυτή τη στιγμή. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ δεν είναι τέλεια, αλλά αποτελεί μια υπόσχεση: ότι η συνεργασία είναι ισχυρότερη από την αντιπαράθεση και ότι το δίκαιο είναι ισχυρότερο από τη βία.

«Αρχές που ισχύουν όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, αλλά εξίσου και για τη Γροιλανδία», είπε, προσθέτοντας ότι η Κύπρος προσδίδει στην Προεδρία της ένα μοναδικό ηθικό κύρος.

«Ως χώρα στο σταυροδρόμι ηπείρων, πολιτισμών και κρίσεων, η Κύπρος κατανοεί τη στρατηγική σημασία της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά μας, την επείγουσα ανάγκη για ασφάλεια σε έναν αβέβαιο κόσμο και τη διαχρονική αξία του διεθνούς δικαίου».

Η κυρία Φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία και αντλώντας δύναμη «από την ιστορία μας καθώς διαμορφώνουμε το μέλλον». Αναφερόμενη στη Λευκωσία ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κόμβους τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, σημείωσε ότι καινοτόμοι στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουν τις τεχνολογίες του αύριο «στη σκιά βυζαντινών εκκλησιών».

Απευθυνόμενη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το κάλεσμά του για μια Ευρώπη «ενωμένη στον σκοπό και θεμελιωμένη στην αλληλεγγύη», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στην περιοχή. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή τους στο λιμάνι της Λάρνακας, επισημαίνοντας τον ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, καθώς και το θάρρος των Κυπρίων πυροσβεστών.

«Και με τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου πυρόσβεσης, η Κύπρος θα διαδραματίσει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο τα επόμενα χρόνια. Το βλέπουμε αυτό μέσα από την εμπειρία σας ως κράτος-μέλος πρώτης γραμμής. Και το βλέπουμε ξεκάθαρα στην κεντρική προτεραιότητα της Προεδρίας σας – να οικοδομήσετε μια πιο ασφαλή και πιο ανεξάρτητη Ευρώπη», είπε.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε επίσης ότι η ασφάλεια της Ευρώπης ξεκινά από την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας ότι «η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, καθώς και για την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ.

«Και η χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα συνεχίσουμε να προωθούμε την πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας προς την Ευρωπαϊκή μας Ένωση – γιατί μια ελεύθερη και ευημερούσα Ουκρανία και μια ενωμένη και ευημερούσα Μολδαβία ανήκουν στην ΕΕ», είπε.

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μια πιο ανταγωνιστική Ένωση, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με την ανεξαρτησία. Αυτό, όπως είπε, απαιτεί τη μείωση της περιττής γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς, την άρση των εμποδίων μεταξύ των οικονομιών και την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να απελευθερωθεί χρηματοδότηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η φον ντερ Λάιεν επικαλέστηκε τον Ζήνωνα τον Κιτιέα, τον Κύπριο ιδρυτή της Στωικής φιλοσοφίας, περιγράφοντας μια φιλοσοφία που εδράζεται στη σοφία, τη δικαιοσύνη και το θάρρος. «Ο Στωικισμός μας διδάσκει να μην φοβόμαστε τις προκλήσεις, αλλά να τις αντιμετωπίζουμε με διαύγεια και αποφασιστικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό είναι που έχει κάνει η Κύπρος σε όλη την ιστορία της — και αυτό είναι που πρέπει τώρα να κάνει η Ευρώπη συλλογικά.

Συνεχάρη την Κύπρο για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου και έκλεισε με τα λόγια: «Ζήτω η Ευρώπη».