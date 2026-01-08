Τραμπ: Αυξάνει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ κατά $500 δισ.

Σύμφωνα με το Politico, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες, περιοριζόμενος σε ανάρτηση στο Truth Social όπου χαρακτήρισε το σχέδιο ως χρηματοδότηση της «Στρατιωτικής του Ονείρου» (“Dream Military”). Υπονόησε μάλιστα ότι τα έσοδα από τους δασμούς θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος, ωστόσο ακόμη και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα υφιστάμενα έσοδα υπολείπονται κατά εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια του απαιτούμενου ποσού. Επιπλέον, το Σύνταγμα δίνει τον τελικό λόγο στο Κογκρέσο για τις δαπάνες, γεγονός που καθιστά το εγχείρημα πολιτικά δύσκολο.

Η τεράστια αύξηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τα ακριβά στρατιωτικά σχέδια του Τραμπ, όπως το φιλόδοξο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» και η απαίτησή του για σχεδίαση νέου τύπου θωρηκτού. Τέτοια προγράμματα, σύμφωνα με ειδικούς και λομπίστες του χώρου, δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης.

Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι εμφανίζονται αισιόδοξοι. Ο αμυντικός προϋπολογισμός έφτασε ήδη το 1 τρισ. δολάρια φέτος, κυρίως χάρη σε επιπλέον 150 δισ. που εγκρίθηκαν μέσω νομοσχεδίου συμφιλίωσης, αν και μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων θα εκταμιευθεί σταδιακά μέσα στην επόμενη πενταετία. Πολλοί συντηρητικοί βουλευτές υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να φτάσουν το 4% ή και το 5% του ΑΕΠ, από περίπου 3,5% σήμερα.

Ο βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε τις φιλοδοξίες Τραμπ «καλά νέα», τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά το Ναυτικό, η Αεροπορία, οι πυρηνικές δυνάμεις και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, άλλοι Ρεπουμπλικάνοι παραδέχονται ότι μια τόσο μεγάλη αύξηση θα απαιτήσει νέα, πολιτικά επίπονη διαδικασία συμφιλίωσης, ειδικά καθώς οι Δημοκρατικοί αναμένεται να αντιδράσουν σε περικοπές κοινωνικών δαπανών.

Η ανακοίνωση Τραμπ ήρθε μάλιστα λίγες ώρες μετά από σφοδρή επίθεσή του στις μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες, κατηγορώντας τες για υψηλές τιμές, αργούς ρυθμούς παραγωγής και υπερβολικές αμοιβές στελεχών, προκαλώντας πτώση στις μετοχές τους. Το μήνυμα του προέδρου είναι σαφές: περισσότερα χρήματα για την άμυνα, αλλά με αυστηρότερο έλεγχο και σαφές πολιτικό κόστος – ένα στοίχημα που μένει να φανεί αν μπορεί να κερδηθεί στο Κογκρέσο.