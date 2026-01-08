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Πράσινο φως Τραμπ σε αυστηρές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο – Σύντομα η ψηφοφορία στη Γερουσία
Ειδήσεις
12:28 - 08 Ιαν 2026

Πράσινο φως Τραμπ σε αυστηρές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο – Σύντομα η ψηφοφορία στη Γερουσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» σε ένα νομοσχέδιο που θεωρείται εδώ και καιρό αναγκαίο, το οποίο προβλέπει σκληρές κυρώσεις σε χώρες που προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, προσθέτοντας ότι η πρόταση ενδέχεται να τεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία ακόμη και την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής εργάζεται εδώ και αρκετούς μήνες πάνω σε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Γερουσία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιβολή δασμών ύψους έως και 500% σε χώρες που συνεχίζουν να εμπορεύονται ρωσικό πετρέλαιο. Στο στόχαστρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται κυρίως η Κίνα και η Ινδία.

Βασικός στόχος των κυρώσεων είναι ο περιορισμός των εσόδων που χρηματοδοτούν τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Γκράχαμ, ο οποίος θεωρείται διαχρονικά στενός πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ωστόσο συναντήσει μέχρι σήμερα επιφυλάξεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ως προς την υιοθέτηση αυτού του αυστηρού πλαισίου κυρώσεων.

Μέχρι στιγμής, η αμερικανική κυβέρνηση έχει περιοριστεί στην επιβολή κυρώσεων κατά των ρωσικών ενεργειακών κολοσσών Rosneft και Lukoil.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκράχαμ στο Χ:

«Μετά από μία εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση σήμερα με τον Πρόεδρο Τραμπ για μια σειρά ζητημάτων, έδωσε το πράσινο φως στο διακομματικό νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο επεξεργάζομαι εδώ και μήνες μαζί με τον Γερουσιαστή Μπλούμενθαλ και πολλούς άλλους.

Η χρονική συγκυρία είναι ιδιαίτερα κατάλληλη, καθώς η Ουκρανία προχωρά σε παραχωρήσεις για την επίτευξη ειρήνης, ενώ ο Πούτιν περιορίζεται στα λόγια, συνεχίζοντας να σκοτώνει αθώους ανθρώπους.

Το νομοσχέδιο αυτό θα επιτρέψει στον Πρόεδρο Τραμπ να τιμωρεί τις χώρες που αγοράζουν φθηνό ρωσικό πετρέλαιο, το οποίο τροφοδοτεί τη ρωσική πολεμική μηχανή του Πούτιν.

Επιπλέον, θα δώσει στον Πρόεδρο Τραμπ τεράστια διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία, ώστε να τις ενθαρρύνει να σταματήσουν να αγοράζουν το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί το αιματοκύλισμα του Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Ανυπομονώ για μια ισχυρή διακομματική ψήφο, ενδεχομένως ήδη από την επόμενη εβδομάδα».

{https://x.com/LindseyGrahamSC/status/2009037587416027479}

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