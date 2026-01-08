Σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό: Νεκρός ο ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Πέμπτης (8/1) στον Κηφισό, με εμπλοκή δύο φορτηγών και έναν άνθρωποι να υποκύπτει τελικά στα τραύματά του.

Πιο αναλυτικά, γύρω στις 06:00 το πρωί συγκρούστηκαν δύο φορτηγά στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.

Κατά την ΕΡΤ, η σύγκρουση των δύο οχημάτων σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε άλλο φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Πειραιά.

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Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένας οδηγός μετά την σύγκρουση μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται προληπτικά και ο οδηγός του δεύτερου φορτηγού, έχοντας ελαφρά τραύματα.

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