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Εγκαινιάστηκαν τα νέα χειρουργεία στον Άγιο Σάββα: Ενίσχυση-ορόσημο για το ΕΣΥ αναφέρει ο Γεωργιάδης
Υγεία
12:21 - 08 Ιαν 2026

Εγκαινιάστηκαν τα νέα χειρουργεία στον Άγιο Σάββα: Ενίσχυση-ορόσημο για το ΕΣΥ αναφέρει ο Γεωργιάδης

Reporter.gr Newsroom
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Την Πέμπτη (8/1), ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των εννέα πλήρως ανακαινισμένων χειρουργικών αιθουσών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, η Διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα, καθώς και ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» Χρήστος Φασιανός.

Το έργο περιλαμβάνει την ανακαίνιση πέντε μηχανοστασίων κλιματισμού, του Κεντρικού Λεβητοστασίου, καθώς και εννέα χειρουργικών αιθουσών που βρίσκονται στο δεύτερο και τρίτο όροφο του νοσοκομείου. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και με την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και μέτρων ασφαλείας, τίθενται σταδιακά σε λειτουργία επτά πλήρως ανακαινισμένες και υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες εντός του νοσοκομείου. Παράλληλα, θα λειτουργήσει μία ανακαινισμένη χειρουργική αίθουσα εκτάκτων περιστατικών στον πρώτο όροφο, καθώς και τρεις χειρουργικές αίθουσες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος». Συνολικά, το νοσοκομείο θα εξυπηρετείται πλέον από έντεκα χειρουργικές αίθουσες, έναντι των πέντε που λειτουργούσαν πριν από την προσωρινή διακοπή.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «σημαντική επιτυχία για το Εθνικό Σύστημα Υγείας», υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν ήταν αυτονόητη, αλλά κατέστη δυνατή χάρη στην αφοσίωση των εργαζομένων και τη σταθερή προσήλωση των διοικήσεων. Όπως σημείωσε, οι νέες χειρουργικές υποδομές σχεδιάστηκαν με προοπτική δεκαετιών και θα συνεχίσουν να σώζουν ζωές πολύ μετά το πέρας της τρέχουσας θητείας. Τόνισε, επίσης, ότι οι σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, επισημαίνοντας πως το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας αποκτά τις βάσεις για να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του τις επόμενες δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι τα νέα χειρουργεία του «Άγιου Σάββα» αντανακλούν το όραμα της κυβέρνησης για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο σύστημα υγείας, με τον ογκολογικό ασθενή στο επίκεντρο. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια εμβληματική επένδυση που βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μειώνει τους χρόνους αναμονής και ενισχύει τις συνθήκες νοσηλείας στο μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της χώρας, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ΕΣΥ.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 12:22
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