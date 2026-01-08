Ζελένσκι: Έτοιμο το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία - Αναμένει την έγκριση Τραμπ

Έτοιμο προς έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το έγγραφο για τις διμερείς εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτηση του στο Χ, υπογραμμίζοντας τη στενή και παραγωγική συνεργασία του Κιέβου με ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες εργασίας.

Σε ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι το κείμενο βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και αποτελεί βασικό αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύσεων με τους διεθνείς εταίρους της χώρας. Όπως σημείωσε, πέραν των ζητημάτων ασφάλειας, στις συνομιλίες εξετάστηκαν και κρίσιμα έγγραφα που αφορούν την αποκατάσταση και τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι κατά τη διάρκεια των επαφών τέθηκαν και τα πιο σύνθετα ζητήματα που σχετίζονται με το πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ η ουκρανική πλευρά παρουσίασε εναλλακτικές επιλογές για την οριστική διαμόρφωση του εγγράφου των εγγυήσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κίεβο αναμένει πλέον απαντήσεις από την αμερικανική πλευρά, η οποία πρόκειται να έρθει σε επαφή με τη Ρωσία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η Μόσχα είναι πράγματι έτοιμη να προχωρήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του συνεχίζει να ενημερώνει τους συμμάχους της για τις επιπτώσεις των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες, όπως είπε, δείχνουν ότι η Ρωσία δεν φαίνεται να αλλάζει τις προτεραιότητές της. «Η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση με την οποία εργάζονται οι διαπραγματευτικές μας ομάδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των εγγυήσεων ασφαλείας που αναμένονται από τους εταίρους της Ουκρανίας θα κριθούν από την ικανότητά τους να ασκήσουν ουσιαστική και αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο. Τέλος, ανακοίνωσε ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για νέο γύρο επαφών με τους διεθνείς του εταίρους, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διπλωματικής και πολιτικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι αναφέρει αναλυτικά: «Ο Ρουστέμ Ούμεροφ (σ.σ. επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας) ανέφερε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων της ομάδας μας στη Γαλλία χθες. Το διμερές έγγραφο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για να τεθεί προς έγκριση από το υψηλότερο επίπεδο στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό η Ουκρανία να ενώνει με επιτυχία τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ομάδων και μαζί να συζητήσουμε, ιδίως, έγγραφα για την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη. Εξετάστηκαν επίσης πολύπλοκα ζητήματα από το βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και η ουκρανική πλευρά παρουσίασε πιθανές επιλογές για την οριστικοποίηση αυτού του εγγράφου. Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένουμε ενημέρωση σχετικά με το εάν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο.

Rustem Umerov reported on the results of our team’s negotiations in France yesterday. The bilateral document on security guarantees for Ukraine is now essentially ready for finalization at the highest level with the President of the United States. It is important that Ukraine is… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2026

Με την επιστροφή της στο Κίεβο, η διαπραγματευτική μας ομάδα θα υποβάλει έκθεση για όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων. Ενημερώνουμε επίσης τους εταίρους μας για τις συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων, οι οποίες σαφώς δεν υποδηλώνουν ότι η Μόσχα επανεξετάζει τις προτεραιότητές της. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο η πίεση στη Ρωσία να συνεχίσει να αυξάνεται με την ίδια ένταση όπως και το έργο των διαπραγματευτικών μας ομάδων. Η σκοπιμότητα των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας πρέπει να αποδειχθεί από την ικανότητα των εταίρων μας να ασκήσουν αποτελεσματική πίεση στον επιτιθέμενο σε αυτό ακριβώς το στάδιο. Προετοιμάζουμε νέες σχετικές επαφές με τους εταίρους».